Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина
О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.
Биткоин демонстрирует признаки восстановления. Разбираемся, стоит ли ожидать продолжения роста.
На дневном таймфрейме формируется небольшой восходящий клин.
Данные: TradingView.
На графике ниже желтым выделена область, где прошли те самые исторические объемы, о которых говорилось в прошлых обзорах. Котировки уже делали попытку вернуться в этот диапазон, но не смогли закрепиться в данной зоне.
Данные: TradingView.
Инерция падения свыше 40% очень вероятна. Если за выходные сформируется определенный рост, то весьма возможно, что гэп закроется и цена вернется к прежним значениям.
За счет крайне высоких прошедших объемов в среднесрочной перспективе лучше работать с длинными позициями. Однако для сделки логично дождаться хорошей точки входа. Учитывая наблюдения, рынок может предоставить еще более выгодные цены для этого.