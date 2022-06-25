Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина
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Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина

Трейдер рассказал о наиболее вероятном движении цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин демонстрирует признаки восстановления. Разбираемся, стоит ли ожидать продолжения роста.


На дневном таймфрейме формируется небольшой восходящий клин.


Данные: TradingView.

На графике ниже желтым выделена область, где прошли те самые исторические объемы, о которых говорилось в прошлых обзорах. Котировки уже делали попытку вернуться в этот диапазон, но не смогли закрепиться в данной зоне.


Данные: TradingView.

Инерция падения свыше 40% очень вероятна. Если за выходные сформируется определенный рост, то весьма возможно, что гэп закроется и цена вернется к прежним значениям.


За счет крайне высоких прошедших объемов в среднесрочной перспективе лучше работать с длинными позициями. Однако для сделки логично дождаться хорошей точки входа. Учитывая наблюдения, рынок может предоставить еще более выгодные цены для этого.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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