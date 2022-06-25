Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на Рабочего Штаба
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Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на Рабочего Штаба

Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на Рабочего Штаба

В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Инцидент произошел днем 25 июня на улице Рабочего Штаба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, уходя от столкновения с другой машиной, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате произошедшего травмы получили трое пассажиров отечественной легковушки. Их доставили в больницу. Причины и детали происшествия устанавливаются.


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По материалам: irk

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