Усольчанин проведет в колонии восемь лет за убийство 25-летней давности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Усольчанин проведет в колонии восемь лет за убийство 25-летней давности

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Усолья-Сибирского. Он признан виновным в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолья-Сибирского. Во время движения мужчина, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть автомобилем. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться, достал обрез ружья и выстрелил водителю в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лесной массив. После этого злоумышленники скрылись на похищенном автомобиле.

До 2021 года мужчина скрывался от органов следствия. Затем следователи СК и сотрудники УУР ГУ МВД России по Иркутской области и МО МВД России «Усольский» установили его местонахождение. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчину задержали. В дальнейшем его арестовал суд.

Приговором суда подсудимый признан виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Первый геймплей The Last Case of Benedict Fox — метроидвании в духе Лавкрафта для Game Pass
Первый геймплей The Last Case of Benedict Fox — метроидвании в духе
Усольчанин проведет в колонии восемь лет за убийство 25-летней давности
Усольчанин проведет в колонии восемь лет за убийство 25-летней
Российские войска уничтожили до 80 польских наемников в ДНР
Российские войска уничтожили до 80 польских наемников в ДНР
США и еще четыре страны создали новый блок
США и еще четыре страны создали новый блок
Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на Рабочего Штаба
Трое пассажиров пострадали при столкновении «Волги» с деревом на
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о
Инсайдер: Skull & Bones покажут в июле и объявят дату релиза
Инсайдер: Skull & Bones покажут в июле и объявят дату релиза
Россияне стали покупать меньше парфюмерии и косметики
Россияне стали покупать меньше парфюмерии и косметики
Хакеры атаковали DNS-серверы DeFi-проектов из числа клиентов Namecheap
Хакеры атаковали DNS-серверы DeFi-проектов из числа клиентов Namecheap
В Москве спецназовцы подрались со "стопхамовцами"
В Москве спецназовцы подрались со "стопхамовцами"
Как выбрать любимое вино: простое объяснение классификаций вин и 5 советов новичку
Как выбрать любимое вино: простое объяснение классификаций вин и 5
Раскрыто число пострадавших при стрельбе в норвежском ночном клубе
Раскрыто число пострадавших при стрельбе в норвежском ночном клубе

Топ на сегодня

Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся
Почему не смогли спасти Юрия Шатунова
Почему не смогли спасти Юрия Шатунова
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
На Украине создадут «белый список» российских артистов
На Украине создадут «белый список» российских артистов
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных

Еще по теме

В Иркутске задержали подозреваемую в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
В Петербурге мужчина застрелил бывшую супругу и сдался полиции
В Тайшетском районе мужчина убил отца, чтобы избавить его от страданий