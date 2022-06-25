Усольчанин проведет в колонии восемь лет за убийство 25-летней давности

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Усолья-Сибирского. Он признан виновным в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолья-Сибирского. Во время движения мужчина, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть автомобилем. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться, достал обрез ружья и выстрелил водителю в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лесной массив. После этого злоумышленники скрылись на похищенном автомобиле.

До 2021 года мужчина скрывался от органов следствия. Затем следователи СК и сотрудники УУР ГУ МВД России по Иркутской области и МО МВД России «Усольский» установили его местонахождение. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчину задержали. В дальнейшем его арестовал суд.

Приговором суда подсудимый признан виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима.



