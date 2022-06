Утечка: Hogwarts Legacy — издания, ранний доступ, возможные детали DLC

Вадим Карасев





В праздничный сезон 2022 года состоится релиз ожидаемой игры Hogwarts Legacy. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Пользователь u/opalelement на Reddit обнаружил на официальном сайте игры Hogwarts Legacy в исходном коде некоторую информацию, которую ранее не сообщали. В частности, были обнаружены 8 предметов, которые, как предполагается, являются DLC или бонусами за предзаказ, ранее разработчики заявляли, что в игре не будет микротранзакций:

Thestral MountDark Arts Cosmetic PackDark Arts Battle ArenaDark Arts Garrison Hat72 Hours Early Access to the GameKelpie RobeSteel CaseFloating Ancient Magic Wand with Book

Как можно видеть, одно из преимуществ — доступ к игре на 72 часа раньше других игроков.

Кроме того, указывается, что игра выйдет, как минимум, в двух вариациях: «Digital Only» и «Digital Deluxe Only». Некоторые игроки в комментариях к посту на Reddit предполагают, что Steel Case и Floating Ancient Magic Wand with Book будут физическими предметами, а не предметами в игре.