В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности до 9 июля. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил правоохранителей за профессионализм. «Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту», — написал Гладков.

Губернатор призвал местных жителей к бдительности. «Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведет. Но я убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой», — подчеркнул он.

После начала спецоперации граничащая с Украиной Белгородская область подвергается обстрелам. Высокий уровень террористической опасности был введен в регионе 11 апреля и продлевался несколько раз. Такие же режимы действуют в других граничащих с Украиной регионах — в Курской и Брянской областях, а также в нескольких районах и городах на севере Крыма.