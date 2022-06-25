В центре Иркутска ограничат движение на время крестного хода с мощами Сергия Радонежского

28 июня в Иркутске состоится крестный ход с мощами одного из самых почитаемых святых – преподобного Сергия Радонежского, посвященный 600-летию обретения святыни, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в центральной части города:

с 10:00 до 12:00 – по Сухэ-Батора на участке от Польских Повстанцев до Нижней Набережной;

с 10:00 до 13:00 – по улице Сурикова на всем ее протяжении;

с 10:00 до 13:00 – по 5-й Армии на участке от Глазковского моста до улицы Ярослава Гашека;

с 10:00 до 20:00 – по 5-й Армии от улицы Свердлова до улицы Горького;

с 08:00 до 20:00 – по улице Горького на отрезке от Степана Разина до бульвара Гагарина.



Администрация Иркутска просит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Мощи преподобного Сергия Радонежского будут открыты для посещения в Богоявленском соборе Иркутска 27 июня с 09:00 до 20:00. 28 июня в 09:00 состоится архиерейская литургия. После нее в 11:00 начнется крестный ход до Харлампиевского храма. Там с 13:00 до 20:00 прихожане смогут посетить ковчег со святыней.