В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием
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В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием

В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием

В Иркутске 23 июня на площади у памятника Александру Третьему наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием. Ребятам вручили статуэтки «Надежда нации – 2022». С успешным окончанием школы медалистов поздравили глава города Руслан Болотов и председатель городской думы Евгений Стекачев.

Директоров школ, в которых обучались отличники, отметили статуэткой «Сова» с надписью: «Каждая победа – путь к вершине». Торжественный прием мэра города Иркутска «Надежда нации» проводят традиционно с 2000 года. В этом году мероприятие состоялось впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

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По материалам: irk

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