В Иркутской области лазерным сканированием проверяют качество ремонта дорог
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В Иркутской области лазерным сканированием проверяют качество ремонта дорог

В Иркутской области лазерным сканированием проверяют качество ремонта дорог

В Иркутской области начали лазерное сканирование дорог. В этом сезоне его проведут на отрезках общей длиной около тысячи километров. В первую очередь – на всех объектах, которые входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Также специалисты сканируют отрезки, которые привели в нормативное состояние в прошлом году и на них распространяются гарантийные обязательства подрядчиков, и участки, которые планируется отремонтировать в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В микроавтобусе находится комплекс оборудования. К колесу прикреплён одометр. Он считывает скорость вращения колеса, его крен и пройденное расстояние, используется для корректировки траектории сканирования. На крыше расположена спутниковая антенна, передающая положение в пространстве, и панорамная фотокамера с пятью объективами. Она сделает снимки радиусом 360 градусов. Также там расположен сканирующий блок и блок обработки информации. Её получают во время движения микроавтобуса. В салоне находится оператор, который в режиме онлайн корректирует параметры сканирования и качество получаемой информации.

Комплекс позволяет отснять все профили автодороги, её конструктивные особенности, определить тип поверхности, её уклон, ширину, наличие мостов, водопропускных труб, трещин и ям, оценить асфальтобетонное покрытие, его ровность, колейность, определить наличие или отсутствие разметки, дорожных знаков, высоту столбов, которые стоят вдоль дорог, наличие проводов и даже их марку и многое другое.

Специалисты уже отсняли участки дорог Баяндай – Еланцы – Хужир, Байкальского, Голоустненского трактов, Залари – Троицк – Черемшанка, Ангарск – Тальяны, Молочное – «Михайловка – Берёзовка», Усолье – Белореченск – Мишелевка – Михайловка, Нукуты – Ворот – Оргой –Закулей – Хадахан, Иркутск – Оса – Усть-Уда и другие.

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По материалам: irk

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