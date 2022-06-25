В Москве спецназовцы подрались со "стопхамовцами"

Вадим Карасев

В Москве произошла драка между участниками общественного движения "Стопхам" и бойцами специального подразделения МВД "Гром". О потасовке сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на очевидцев события.

Происшествие случилось на столичном Ярославском шоссе. Активисты движения "Стопхам" предъявили претензии владельцу неправильно припаркованной машины. Как оказалось, авто принадлежало сотрудникам специализированного подразделения МВД "Гром".

Как утверждает основатель движения Дмитрий Чугунов, из автомобиля "вышел джентльмен в майке с надписью Гром" и заявил, "что при исполнении", однако соответствующие документы предъявлять отказался. Активисты добавляют, что в машине было еще несколько человек. Между представителями "Стопхам" и правоохранителями завязалась словесная перепалка. Затем, по словам Чугунова, "этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция".

Пойдя на конфликт, "стопхамовцы" начали бросаться на капот автомобиля спецназовцев. Позже выяснилось, что в ходе драки пострадали четверо мужчин. Издание сообщило, что по факту случившегося уже проводится проверка. Чугунов отметил, что уже запросил записи с уличных камер наблюдения, поскольку сами активисты не успели снять весь инцидент.

"Ребята были немножко заняты – их били", – подытожил основатель "Стопхама".

Как ранее писал Ruposters, дагестанцы устроили массовую драку село на село и попали на видео. Так, участники потасовки не смогли договориться, кому принадлежат два земельных участка площадью 30 и 100 га. Для предотвращения развития конфликта вмешаться пришлось руководителю районного ОМВД и представителям администрации Ботлихского района Дагестана.