В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»
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В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»

В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»Полиция Норвегии повысила уровень террористической угрозы после стрельбы в клубе Осло

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) повысила уровень террористической угрозы до «чрезвычайного» после стрельбы в клубе в Осло. Об этом сообщает норвежское онлайн-издание ABC Nyheter.

«Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с "обычного" до "чрезвычайного"», — заявил глава полицейской службы безопасности Роджер Берг.

В то же время PST заявила, что на данный момент нет информации, указывающей на то, что планируются дальнейшие атаки.

Инцидент произошел в центре Осло в ночь на субботу, 25 июня. Неизвестный открыл стрельбу в клубе, в результате чего погибли два человека. Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. По данным полиции, два человека погибли, 10 получили серьезные ранения и 11 были легко ранены. Власти не исключили теракт.

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По материалам: lenta.ru

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