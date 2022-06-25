В новом видео по A Plague Tale: Requiem представили коллекционное издание
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В новом видео по A Plague Tale: Requiem представили коллекционное издание

В новом видео по A Plague Tale: Requiem представили коллекционное издание


Разработчики A Plague Tale: Requiem объявили дату релиза своего проекта — игра выйдет 18 октября 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Вместе с тем, представили коллекционное издание игры. Оно стало доступно для предварительного заказа еще несколько месяцев назад, но теперь его разработчики продемонстрировали в видео.

Главная ценность коллекционного издания A Plague Tale: Requiem — 8,3-дюймовая фигурка Амиции и Хьюго, именно ее виду и детализации посвящена большая часть ролика, который можно посмотреть ниже.


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Стоимость коллекционного издания игры A Plague Tale: Requiem составляет $189,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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