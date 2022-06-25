В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперацииСенатор Косачев: иск Киева из-за спецоперации не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал иск, поданный Украиной против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за специальной военной операции.

По его словам, украинская сторона в своем иске ссылается на статью 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в самой Конвенции нет таких оснований для осуществления Европейским судом юрисдикции. «Другими словами, это не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ», — подчеркнул сенатор.

Косачев также заявил, что Киев в иске упоминает нарушение прав человека, перечисляя статьи Конвенции. В частности, Минюст Украины ссылается на право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и на другие статьи. «Доказательств как всегда не представлено», — отметил он.

Сенатор также напомнил, что в июне президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции. В частности, Киев обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. Украина требует полного вывода войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение и карма
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
Как не оказаться в финансовой пропасти: каким знакам зодиака нужно быть аккуратнее с деньгами
Как не оказаться в финансовой пропасти: каким знакам зодиака нужно
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила

Топ на сегодня

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
ДАО Everscale высказалось против продолжения выплат более 30 партнерам и основателям
ДАО Everscale высказалось против продолжения выплат более 30
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате работникам
В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате

Еще по теме

ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшим по делу майора Евсюкова
«Мемориал» подал иск в ЕСПЧ от лица задержанных 26 марта
ЕСПЧ признал нарушением задержания россиян за одиночные пикеты
ЕСПЧ присудил «целителю» Грабовому компенсацию за время в СИЗО