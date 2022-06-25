В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации

Вадим Карасев

Сенатор Косачев: иск Киева из-за спецоперации не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал иск, поданный Украиной против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за специальной военной операции.

По его словам, украинская сторона в своем иске ссылается на статью 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в самой Конвенции нет таких оснований для осуществления Европейским судом юрисдикции. «Другими словами, это не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ», — подчеркнул сенатор.

Косачев также заявил, что Киев в иске упоминает нарушение прав человека, перечисляя статьи Конвенции. В частности, Минюст Украины ссылается на право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и на другие статьи. «Доказательств как всегда не представлено», — отметил он.

Сенатор также напомнил, что в июне президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции. В частности, Киев обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. Украина требует полного вывода войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам.