В Санкт-Петербурге прошел грандиозный праздник выпускников "Алые паруса"

Вадим Карасев

В Санкт-Петербурге состоялся главный праздник выпускников – "Алые паруса".

Темой мероприятия этого года стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

По традиции старт празднованию дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ударил в рынду. В этом году участие в мероприятии приняли около 65 тысяч выпускников, ребята были не только из Санкт-Петербурга, почетными гостями стали дети Донбасса.

Для гостей праздника в самом сердце Петербурга, на Дворцовой площади, выступали звезды отечественной эстрады. Ребят поздравляли со сцены Полина Гагарина и лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков, Миа Бойко, Хабиб и Galibri & Mavik, группа The Hatters, Алсу и другие исполнители.

Сергей Жуков обратился к выпускникам на "Алых парусах". Он заявил, что уже завтра дети проснутся взрослыми.

Группа "Руки вверх" стала хедлайнером "Алых парусов". Жуков спел знаменитые хиты "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы" и "Алешка".

"Это большое единение всех людей. Все ждут, этот так символично. Такая красивая точка в юности людей, которые уже завтра проснутся взрослыми. Ребят, идите вперед, ничего не бойтесь", – пожелал Жуков выпускникам.

Петербургская группа The Hatters зарядила публику треками "Я делаю шаг", "Если бы", "Да, со мной не просто". Особой композицией для выпускников стала песня "Танцы", которую они спели вместе с гостями праздника.

"Все вокруг застыло, одни во всем мире. И нашим движением раскручиваем Землю. Весь мир в наших руках. Мы крутим земной шар", — пропели в унисон зрители.

Грандиозным событием стал выход брига "Россия". Выпускники из ЛНР и ДНР, ставшие гостями "Алых парусов", со слезами на глазах проводили его в его плавание по Неве.

Ребята никогда не видели ничего подобного и даже не могли толком описать свои эмоции – настолько они были взволнованы.

Кроме того, на них произвел невероятное впечатление Санкт-Петербург – один из красивейших городов планеты.

В этом году "Алые паруса" прошли и в Мариуполе. Мариуполь и Санкт-Петербург – города-побратимы. Отношения между двумя городами серьезно укрепил праздник выпускников "Алые паруса".

Частичка Санкт-Петербурга оказалась в Мариуполе. Физически паруса шили в Северной столице. Заказ срочный, его выполнили всего за два дня.

Высота одного из алых парусов составила почти 10 метров.

"Мы благодарим всех жителей Санкт-Петербурга. Каждый санкт-петербуржец приложил свою частичку души к этому парусу", – рассказал глава администрации Мариуполя Владимир Иващенко.

Было и неожиданное новшество: одновременно яхта под алыми парусами прошла и в Мариуполе.

Для детей из города, который был недавно освобожден от украинских националистов, это стало незабываемым событием.

Завершились "Алые паруса" пиротехническим шоу и грандиозным салютом.

Праздник выпускников стал одним из главных событий лета в Санкт-Петербурге и Мариуполе. Однако за величественным проходом брига "Россия" по Неве и корабля с алыми парусами в Донецкой народной республике следили не только в России. Это двойное мероприятие вызвало интерес и в странах Запада.

"Церемония для выпускников ежегодно поражает своей красотой и размахом", - написали в американском BB-CNTV. Журналисты отметили, что организаторы не только бережно чтут традиции, но и подготовили немало сюрпризов для гостей. Польское издание Onet Wiadomosci назвало праздник "визитной карточкой Петербурга", а в немецком Gaming Deputy были достаточно лаконичны - концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга назвали "грандиозным".

Первый сказочный выпускной, переносящий еще вчерашних детей во взрослую жизнь, состоялся 27 июня 1968 года по инициативе самих выпускников. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль больших надежд и стремлений под алыми парусами. Он стал символом этого праздника, который в свою очередь стал символом города. Традиция праздновать выпускной всем городом прервалась в 1979 году. Возродить ее удалось только в 2005 году по инициативе Пятого канала и акционерного банка "Россия" при поддержке правительства Санкт-Петербурга.