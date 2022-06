В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге Ethereum 2.0

Стоящая за развитием проекта Lido Finance децентрализованная организация инициировала голосование касательно ограничения доли протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.

Should Lido on Ethereum self-limit?



A multi-leg vote has been set up to determine whether or not Lido should limit itself to a share of staked ETH and, if so, how. https://t.co/WbvuX69JfC



Start: 24.06 / 9AM UTC

End: 01.07 / 9AM UTC pic.twitter.com/U4uUZYzfaw — Lido (@LidoFinance) June 24, 2022

Lido Finance — сервис для ликвидного стейкинга криптовалют. Протокол позволяет депонировать монеты в релевантный контракт и получить взамен сумму «производных» токенов, которые можно использовать в DeFi-сервисах. В случае с Ethereum это токены stETH.

По данным Duna Analytics, на Lido приходится свыше 31% всех ETH в стейкинге.

Данные: Duna Analytics.

В предшествующем голосованию обсуждении авторы предложения отметили, что авторитетные участники сообщества рекомендовали ограничить долю одного протокола в стейкинге.

Например, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что на один проект не должно приходится более 15% ETH.

Speculative controversial take: we should legitimize price gouging by top stake pool providers. Like, if a stake pool controls > 15%, it should be accepted and even *expected* for the pool to keep increasing its fee rate until it goes back below 15%. https://t.co/cOtuM7Occd — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 14, 2022

Авторы предложения считают, что доминирование Lido в пуле стейкинга Ethereum 2.0 создаст угрозу безопасности блокчейна после так называемого «слияния» (The Merge). Главенствующее положение протокола некоторые аналитики, например, Дэнни Райан, называют потенциальной точкой централизации.

Lido passing 1/3 is a centralization attack on PoS.



We're bad at assessing tail risk, but staking in Lido at these thresholds has a lot of it.



In blockchain systems, tail risk isn't even necessarily so far fetch. Systems tend to hit edge cases, systems tend to get exploited 1/2 — dannyryan 🧱🔥 (@dannyryan) May 10, 2022

Голосование завершится 1 июля. Если Lido DAO примет предложение, авторы инициируют еще одно обсуждение касательного того, как именно разработчики ограничат участие протокола в стейкинге.

В июне 2022 дисконт на stETH превысил 5%. На момент написания, производные токены торгуются почти на 4% ниже нативных монет Ethereum (децентрализованная биржа Curve).

Напомним, аналитики CoinShares призвали не сравнивать ситуацию вокруг stETH с крахом экосистемы Terra.