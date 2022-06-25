Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару

Вадим Карасев

В пятницу на проекте прошло очередное голосование на вылет. Однако почти всё участники телестройки начали строить отношения, поэтому очень сложно решить, кто именно должен отправиться за ворота. В данный момент стало известно, что было принято решение избавиться от самой скучной пары. Однако кто в итоге окажется кандидатом номер один?Как оказалось, на приватный разговор позвали Михаила Козлова. Мише сообщили, что его отношения с Аленой невероятно скучные. Они не ругаются, не ведут никаких серьёзных разговоров и вряд ли это предвидится в дальнейшем. Они регулярно обнимаются, целуются, поэтому Алёна искренне недовольна. По её словам, конфетно-букетный период только начался, поэтому у них нет повода ругаться и выяснять отношения. Козлов тоже пытался оправдаться, но как-то вяло.Также есть вероятность, что проект покинет Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ. Они не расстались, но находятся в ссоре и выясняют отношения. Кроме того, Ваня не торопится возвращаться с Владивостока. А Крис возмущается, что Барзиков не желает защищать её от нападок Кадони. Она пытается буквально натравить его на Влада, но тот не хочет связываться с ведущим.