Вернувшаяся в Россию Анфиса Чехова: «Патриот ли я? Нет! Просто родилась и выросла здесь»

Уже несколько месяцев телеведущая Анфиса Чехова живет с сыном на Бали. Наследник даже оканчивал там школьный учебный год. Однако на днях она все-таки решила вернуться на родину.

44-летняя звезда телевидения поделилась с поклонниками новостью, что, несмотря на все сплетни о ее эмиграции, она вернулась в Москву. Тем не менее, Анфиса не исключает, что однажды может уехать из страны навсегда.

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Стоит отметить, что еще совсем недавно ведущая говорила, что не собирается приезжать в Россию в ближайшее время из-за отсутствия работы. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — говорила Чехова.