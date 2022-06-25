Вестник DeFi: команда Chainlink анонсировала стейкинг, а хакеры взломали Horizon на $100 млн

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

На фоне кризиса в криптовалютной индустрии объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах упал до $78,89 млрд. Лидером сектора по показателю является лендинговый протокол Aave ($10,48 млрд). Вторую и третью строчки рейтинга занимают MakerDAO ($7,93 млрд) и Curve ($5,51 млрд) соответственно.

Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях снизился до $46,03 млрд. За последний месяц выраженный в долларах США показатель сократился почти на 40% (25 мая — $75,49 млрд). В ETH значение уменьшилось всего на 0,5%, до 37,44 млн монет.

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $76,5 млрд, согласно Duna Analytics.

Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 56,9% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Curve (20,3%), третья — Synthetix (8,7%).

Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony

Команда блокчейн-платформы Harmony сообщила об атаке на кроссчейн-мост Horizon, в результате которой злоумышленник похитил активы на сумму около $100 млн.

По данным Certik, злоумышленнику удалось получить контроль над мультисиг-кошельком.Неизвестный вывел токены несколькими транзакциями, после чего отправил на другой кошелек и обменял на децентрализованной бирже Uniswap.

Разработчики приостановили работу Horizon. Они также заявили, что начали расследование совместно с правоохранителями, включая ФБР, и уведомили о ситуации криптовалютные биржи.

Команда заверила, что инцидент не затронул trustless-мост для биткоина — все средства находятся в безопасности в децентрализованных хранилищах.

Команда Chainlink анонсировала запуск стейкинга

Разработчики сети децентрализованных оракулов Chainlink анонсировали внедрение механизма стейкинга токенов LINK во второй половине 2022 года. В команде отметили, что шаг позволит повысить безопасность экосистемы по мере ее масштабирования.

Согласно заявлению, механизм стейкинга позволит выполнить «четыре долгосрочные цели»:

повысить безопасности сети и предоставить гарантии пользователям;

обеспечить вовлеченность участников сообщества в работу Chainlink;

генерировать и распределять вознаграждения для стейкеров;

создать репутационную структуру для отбора нод в децентрализованных сетях оракулов.

По словам разработчиков, на первом этапе стоит задача создать «надежный и простой фундамент, который позволит собрать отзывы». Со временем сферу применения стейкинга расширят, а его структуру усложнят.

Блокчейн Osmosis приостановил работу из-за критической уязвимости

8 июня блокчейн-платформа Osmosis экосистемы Cosmos приостановила производство блоков из-за уязвимости, которая могла привести к опустошению пулов ликвидности приложения Osmosis DEX.

Первыми на эксплойт обратили внимание пользователи Reddit. Один из них отметил, что уязвимость позволяет внести в пул ликвидность и получить на 50% больше депозита при ее удалении.

Разработчики объяснили, что эксплойт стал возможен из-за бага, присутствующего в обновлении Osmosis v9, которое активировали 7 мая.

Ошибка заключалась в неправильном расчете долей поставщиков ликвидности при внесении и изъятии активов из пулов. Ее пропустили на этапе внутреннего тестирования обновления.

Команде проекта потребовалось несколько дней, чтобы восстановить работу платформы. Osmosis возобновила производство блоков только 12 июня.

Злоумышленник атаковал DNS-серверы DeFi-проектов из числа клиентов Namecheap

С 23 июня ряд DeFi-проектов, включая Convex Finance, Allbridge, Ribbon Finance и DeFi Saver, столкнулся с атаками на DNS-серверы. Все они пользовались услугами регистратора доменных имен Namecheap.

Вектор атаки во всех случаях был схожим: неизвестный захватывал управление DNS-сервером проекта и предлагал его пользователям одобрить вредоносные смарт-контракты.

Сооснователь Allbridge Андрей Великий рассказал ForkLog, что DNS-атакой столкнулись около 23 криптовалютных проектов. Он добавил, что группа пострадавших рассматривает возможность подачи иска у провайдеру.

В Namecheap практически сутки хранили молчание, однако вечером 24 июня глава компании Ричард Киркендалл написал в Twitter, что провайдер выявил «скомпроментированного агента» и удалил доступы.

Объем венчурного финансирования DeFi-сектора в мае упал до $176,3 млн

В мае общий объем ориентированных на сферу децентрализованных финансов венчурных сделок составил $176,3 млн. Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.

В совокупном притоке венчурных инвестиций в блокчейн-индустрию доля DeFi-сектора упала до 9% против 18% в апреле.

Данные: The Block Research.

По словам аналитика Джона Дантони, впервые с июля 2020 года финансирование DeFi-проектов не вошло в число двух самых популярных типов сделок в отрасли.