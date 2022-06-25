Way of the Hunter выйдет в августе — симулятор охотника нового поколения
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Way of the Hunter выйдет в августе — симулятор охотника нового поколения

Way of the Hunter выйдет в августе — симулятор охотника нового поколения


Издательство THQ Nordic несколько месяцев назад анонсировало новый симулятор охотника — игру Way of the Hunter. Проект создается только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Сегодня стала известна дата релиза проекта — игра Way of the Hunter выйдет на заявленных платформах уже 16 августа. С объявлением даты релиза разработчики представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже — в нем демонстрируются различные локации и, в первую очередь, большой лес, где и предстоит охотиться.


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Издательство THQ Nordic обещает, что в Way of the Hunter игроков ждет реалистичная баллистика и интересный сюжетный режим. По сюжету, главный герой заселяется в домик в лесу, где полно разной живности, и ему предстоит на нее охотиться. При этом отмечается, что далеко не вся дичь безобидная.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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