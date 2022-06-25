Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
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Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕСМария Захарова: Евросоюз продолжает линию геополитического освоения пространства СНГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила предоставление статуса кандидатов на членство в Евросоюзе (ЕС) продолжением линии Брюсселя на «активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России». Комментарий дипломата опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, строгие требования к другим кандидатам, такие как верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы, соблюдение прав человека, защита нацменьшинств, свобода слова и развитие рыночной экономики «попросту отодвинуты в сторону в угоду политической конъюнктуре».

Дипломат указала на то, что европейские демократические идеалы и будущее единой Европы приносятся в жертву «безудержной экспансии ЕС», а также «закабалению» соседних государств в политическом и экономическом отношении.

Главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС. Молдавский президент Майя Санду заявила, что власти республики готовы заплатить любую политическую цену для дальнейшей евроинтеграции.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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