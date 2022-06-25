Законы, вступающие в силу с 26 июня
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Законы, вступающие в силу с 26 июня

Законы, вступающие в силу с 26 июня

В него включена деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2022 года № 1096 «О внесении изменения в раздел 5 перечня отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

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По материалам: pnp.ru

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