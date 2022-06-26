15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео

15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео

В похоронном зале Троекурово проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Новость о внезапной смерти легендарного исполнителя хита «Белые розы» стала для всех шоком. Семью артиста друзья ждали из Германии.

Тело музыканта должны кремировать, как он и завещал. А сегодня с кумиром миллионов пришли проститься и коллеги по цеху, и простые поклонники, для которых песни Юры стали голосом поколения. «Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сообщил источник из окружения музыканта.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Неужели все это — трагическая случайность? Андрей Шишкин отмечал, что на самом деле Шатунов не был столь здоров, как думали зрители. Зимой, после концертного тура, артист заболел на нервной почве и пролежал в клинике 2,5 недели с общим истощением организма. Усталость, неполное обследование и переживания из-за судов с Разиным — по мнению Шишкина, все это повлияло на ранний уход звезды. «Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало. Безусловно, нервничал из-за последних событий с Разиным и не до конца оправился после болезни», — сетовал друг певца.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6
В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым
В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым
СМИ: Morgan Creek Digital планирует купить контрольный пакет акций BlockFi
СМИ: Morgan Creek Digital планирует купить контрольный пакет акций
С какими приметами и традициями связан праздник, который отмечается 27 июня 2022 года
С какими приметами и традициями связан праздник, который отмечается
Новые детали As Dusk Falls из первых превью игры — интерактивное кино для Xbox
Новые детали As Dusk Falls из первых превью игры — интерактивное кино
В СМИ рассказали о "коммандос" США, тайно участвующих в украинском конфликте
В СМИ рассказали о "коммандос" США, тайно участвующих в
При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян
При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян
В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня
В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня

Топ на сегодня

Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске

Еще по теме

Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
Юрия Шатунова собираются кремировать
Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым