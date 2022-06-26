15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео

В похоронном зале Троекурово проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Новость о внезапной смерти легендарного исполнителя хита «Белые розы» стала для всех шоком. Семью артиста друзья ждали из Германии.

Тело музыканта должны кремировать, как он и завещал. А сегодня с кумиром миллионов пришли проститься и коллеги по цеху, и простые поклонники, для которых песни Юры стали голосом поколения. «Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сообщил источник из окружения музыканта.

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Неужели все это — трагическая случайность? Андрей Шишкин отмечал, что на самом деле Шатунов не был столь здоров, как думали зрители. Зимой, после концертного тура, артист заболел на нервной почве и пролежал в клинике 2,5 недели с общим истощением организма. Усталость, неполное обследование и переживания из-за судов с Разиным — по мнению Шишкина, все это повлияло на ранний уход звезды. «Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало. Безусловно, нервничал из-за последних событий с Разиным и не до конца оправился после болезни», — сетовал друг певца.