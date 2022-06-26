18 иллюстраций малазийского художника с непредсказуемым концовками, глядя на которые вы наверняка улыбнётесь
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18 иллюстраций малазийского художника с непредсказуемым концовками, глядя на которые вы наверняка улыбнётесь

18 иллюстраций малазийского художника с непредсказуемым концовками, глядя на которые вы наверняка улыбнётесь

Не все люди умеют смотреть на жизнь с юмором. А вот художник Тан Яу Хун справляется с этой задачей замечательно. Парень из Малайзии создаёт иллюстрации со странной и необычной развязкой, которую крайне тяжело предсказать (или вовсе невозможно). Именно за это его и полюбили поклонники, которые всегда с нетерпением ждут его новых, креативных каламбуров. Поверьте, от этих работ сложно оторвать глаз, пока не станет ясна суть задумки. Не верите? Взгляните сами.

Всегда улыбайтесь

Главное, что предупреждение было

Что здесь происходит?

Тан Яу Хун — художник, который обожает сюрреализм. Его работы строятся на визуальных иллюзиях. Они напрочь лишены ненужных деталей, а их истинный смысл можно уловить, только внимательно рассмотрев иллюстрацию.

Годзилла порадовал всех своим визитом

Карусель в космосе

Когда хочется чего-нибудь новенького

Времена идут, всё меняется

Не устоял перед соблазном

Работы иллюстратора набирают тысячи просмотров. Подписчики художника обожают выдвигать свои версии, касательно того, что именно хотел изобразить автор.

Сюрприз

Разбитое сердце может дать сил для новых свершений

Живи со вкусом

План намечен

Тан Яу Хун признаётся, что вдохновляется обычными бытовыми ситуациями. Он уверен, что смысл вещей меняется в зависимости от того, как на них посмотреть.

Обед скоро будет готов

Сила пользы

Подражатель

Отличные качели

И вся любовь улетучилась

Вкуснятина

Здесь вы можете посмотреть на работы другого художника. Он рисует карикатурных котиков, способных покорить каждого своей простотой и обаянием.

# Интересное
По материалам: twizz

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