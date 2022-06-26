Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Нептун

Астролог Лариса Андерсен сделала свой прогноз на конец месяца. 🖐Сейчас высшие планеты очень прочно вошли в нашу жизнь. Нептун не исключение. 📆С 24 июня по 2 июля Нептун находиться в статике (очень медленный, так как разворачивается). Статика очень сильно проявляет принципы любой планеты и в зависимости от уровня ее реализации в карте, мы будет испытывать сильные желания в рамках действия планеты. 🔹Итак, варианты реализации: 1 – все время хочется спать и сплю, или когда ложусь спать, ни в одном глазу; 2 –вдруг потянуло выпить чего-нибудь крепче чая; 3 – хочется плакать на ровном месте, высокая чувствительность и эмоциональность; 4 – а не обратиться ли мне к психологу или начать изучать психологию/ таро/ астрологию и т. д.; 5 – а где мои краски, очень хочется какой-нибудь творческой реализации; 6 – сейчас же пост, надо бы попоститься, сходить на службу, помолиться; 7 – все как обычно, никаких изменений Статический Нептун, как и любая статическая планета, активизирует наши программы, которые требуют осознания и проработки. У Нептуна очень большой диапазон реализации: от душевных расстройств и алкоголизма до творческих инсайтов и серьезных духовных практик. В период статики он проявляется как индикатор нашего состояния на сегодняшний момент. И каждый раз это может проигрываться по-разному.