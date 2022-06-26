Беременная Катя Гордон оказалась в больнице

Адвокат и правозащитница Катя Гордон сообщила, что попала в больницу. Гордон вскоре станет мамой в третий раз. Сегодня в соцсетях она написала, что находится в больнице. «Таки меня срубила зараза, и я в больничке. Время военных конфликтов и вирусов… так себе время. Больницы я люблю с детства. В них останавливается время, наступает тишина, и ты ненадолго снимаешь с себя ответственность. Со мной ничего страшного, просто в моем положении лучше не выпендриваться и поставить заплатки вовремя. Я не знаю, как сейчас справляются одинокие люди… Меня спасает семья. Может, надо вернуть традицию и собирать одиноких на танцы и знакомства? Одиночество сейчас, мне кажется вдвойне тяжко. Как вы там?» — написала звездный адвокат.Подписчики постарались взбодрить кумира. «Катя, неужели ковид? Вроде отступила уже эта зараза? Как-то нужно в беременном состоянии средствами защиты не пренебрегать. Выздоравливайте!» — пишут поклонники. Напомним, минувшей зимой Екатерина в третий раз вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. А не так давно стало известно, что пара ждет малыша. Для Гордон этот ребенок станет третьим, так как она уже воспитывает двоих сыновей от предыдущих браков: Даниила и Серафима. Старшего Катя родила в браке с известным адвокатом Сергеем Жориным, а младшего в союзе с бизнесменом Игорем Мацанюком. Ранее Гордон делилась с подписчиками планами о том, что не собирается сидеть в декрете и превращаться в домоседку. После родов блондинка планирует как можно скорее выйти на работу, ведь ее звездные клиенты не могут ждать.