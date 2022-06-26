Беременная Катя Гордон попала в больницу

Известная правозащитница вскоре станет мамой в третий раз. Сегодня в социальных сетях она сообщила о том, что находится в больнице, чем не на шутку встревожила подписчиков.

Свежий пост правозащитницы всерьез встревожил фанатов. «Таки меня срубила зараза, и я в больничке. Время военных конфликтов и вирусов… так себе время. Больницы я люблю с детства. В них останавливается время, наступает тишина, и ты ненадолго снимаешь с себя ответственность. Со мной ничего страшного, просто в моем положении лучше не выпендриваться и поставить заплатки вовремя. Я не знаю, как сейчас справляются одинокие люди… Меня спасает семья. Может, надо вернуть традицию и собирать одиноких на танцы и знакомства? Одиночество сейчас, мне кажется вдвойне тяжко. Как вы там?» — написала звездный адвокат.

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Ранее Гордон делилась с подписчиками планами о том, что не собирается сидеть в декрете и превращаться в домоседку. После родов блондинка планирует как можно скорее выйти на работу, ведь ее звездные клиенты не могут ждать.