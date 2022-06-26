Call of Duty: Modern Warfare 2 получит режим в стиле Escape from Tarkov, сообщает инсайдер

Вадим Карасев





Издательство Activision пока не делится всеми подробностями о проекте Call of Duty: Modern Warfare 2, тогда как инсайдеры сообщают, что игра может получить абсолютно новый режим. Игровой инсайдер RalphsValve рассказал, что шутер получит режим в стиле Escape from Tarkov, который создается под кодовым названием Project Nexus.

Как рассказал инсайдер RalphsValve, над режимом DMZ (Demillitarized Zone) в стиле Escape from Tarkov работает не только студия Infinity Ward, а практически все студии Activision. По его информации, над разработкой режима работают уже около 4 лет, а анонсируют его и полноценно представят в августе.

Если верить информации от инсайдера, игра Call of Duty: Modern Warfare 2 получит на релизе сюжетную кампанию, мультиплеер и новый кооперативный режим, речь о котором идет выше. Напомним, что сама игра выйдет 28 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.