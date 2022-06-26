Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде
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Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде

Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде
Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ждет оставленных ею тяжелобольных детей. Сбежавшая из России Чулпан Хаматова долгое время молчала о том, что стало теперь с покинутым ею благотворительным фондом. Этот вопрос россияне задавали актрисе каждый день. Наконец, звезда сериала «Зулейха открывает глаз» заговорила об оставленных ею тяжелобольных детях. Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. Она устроилась работать в местный театр и уже дебютировала на сцене. При этом в Москве у нее остались недвижимость и основанный ею благотворительный фонд «Подари жизнь» в помощь онкобольным детям.
О том, что происходит с ее подопечными, она рассказала латышским репортерам. «Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», — поведала актриса. 46-летняя уроженка Казани сейчас получает небольшую зарплату. При этом в России у нее был статус и стабильная зарплата от государства. Это позволяло жить комфортно, не задумываясь о будущем.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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