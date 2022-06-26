Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ждет оставленных ею тяжелобольных детей. Сбежавшая из России Чулпан Хаматова долгое время молчала о том, что стало теперь с покинутым ею благотворительным фондом. Этот вопрос россияне задавали актрисе каждый день. Наконец, звезда сериала «Зулейха открывает глаз» заговорила об оставленных ею тяжелобольных детях. Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. Она устроилась работать в местный театр и уже дебютировала на сцене. При этом в Москве у нее остались недвижимость и основанный ею благотворительный фонд «Подари жизнь» в помощь онкобольным детям.О том, что происходит с ее подопечными, она рассказала латышским репортерам. «Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», — поведала актриса. 46-летняя уроженка Казани сейчас получает небольшую зарплату. При этом в России у нее был статус и стабильная зарплата от государства. Это позволяло жить комфортно, не задумываясь о будущем.