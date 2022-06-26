Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
Биткоин-биржа Coinbase ввела новые правила для пользователей из Нидерландов, отправляющих средства за пределы платформы. Об этом говорится в блоге компании.
С 27 июня 2022 года клиенты обязаны предоставить расширенную информацию о транзакции. Она включает:
- полное имя и адрес проживания получателя;
- цель перевода.
Представители биржи указали, что изменения необходимы для соответствия местному законодательству.
«В определенных случаях мы можем потребовать от вас привязать кошелек Coinbase к вашей основной учетной записи Coinbase для отправки средств с платформы. Это позволит нам убедиться, что вы контролируете адрес, который получает активы», — говорится в сообщении.
Ранее нидерландская биткоин-биржа Bitonic уведомила пользователей о необходимости подтверждать каждый адрес для вывода средств, отправляя скриншот кошелька или подписанное сообщение.
В январе 2021 года торговая платформа подала в суд на центробанк Нидерландов. По мнению Bitonic, внедрение расширенного протокола проверки нарушило существующие законы о конфиденциальности клиентов.
Позднее окружной суд Роттердама предписал регулятору обосновать требования, предъявляемые к поставщикам криптовалютных услуг. ЦБ отменил решение и признал, что ужесточение правил «недостаточно справедливо».
Напомним, в июне 2021 года министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что властям следует регулировать цифровые активы, а не запрещать их.