Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
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Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов

Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов


Биткоин-биржа Coinbase ввела новые правила для пользователей из Нидерландов, отправляющих средства за пределы платформы. Об этом говорится в блоге компании.


С 27 июня 2022 года клиенты обязаны предоставить расширенную информацию о транзакции. Она включает:


  • полное имя и адрес проживания получателя;
  • цель перевода.

Представители биржи указали, что изменения необходимы для соответствия местному законодательству.


«В определенных случаях мы можем потребовать от вас привязать кошелек Coinbase к вашей основной учетной записи Coinbase для отправки средств с платформы. Это позволит нам убедиться, что вы контролируете адрес, который получает активы», — говорится в сообщении.


Ранее нидерландская биткоин-биржа Bitonic уведомила пользователей о необходимости подтверждать каждый адрес для вывода средств, отправляя скриншот кошелька или подписанное сообщение.


В январе 2021 года торговая платформа подала в суд на центробанк Нидерландов. По мнению Bitonic, внедрение расширенного протокола проверки нарушило существующие законы о конфиденциальности клиентов.


Позднее окружной суд Роттердама предписал регулятору обосновать требования, предъявляемые к поставщикам криптовалютных услуг. ЦБ отменил решение и признал, что ужесточение правил «недостаточно справедливо».


Напомним, в июне 2021 года министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что властям следует регулировать цифровые активы, а не запрещать их.

# Экономика coinbase, нидерланды, новости
По материалам: ForkLog

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