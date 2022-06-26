День 26 июня в истории

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 1987 года.

В списке 43 основных причин смерти в мире, потребление наркотиков стоит на 19-м месте (табак занимает второе место, а алкоголь — третье).

По оценкам ООН, смертность от употребления наркотиков в мире составляет от 0,5% до 1,3% от всех причин среди лиц в возрасте 15-64 лет.

Международный день в поддержку жертв пыток.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 года.

Тридцать пять лет назад, 26 июня 1987 года, вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни­жающих достоинство видов обращения и наказания. Этот документ обязывает государства расследовать факты, привлекать к ответственности и наказывать виновных, а также обеспечивать компенсацию жертве.

В настоящее время к Конвенции присоединились более 160 стран мира.

Международный день охраны тропических лесов.

Установлен по решению Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирного фонда дикой природы и ЮНЕСКО в 1999 году.

Тропические леса занимают около 6% поверхности суши Земли. Есть два основных типа таких лесов: влажные (к примеру, те, что расположены в бассейне Амазонки) и сухие (произрастающие на юге Мексики, равнинах Боливии). Тропические леса очень важны для биосферы Земли и являются местообитанием почти половины всех населяющих её биологических видов, свыше 80% всех видов растений.

32 года назад (1990) постановлением Президиума Акаде­мии наук СССР был учрежден Институт биологии гена АН СССР (ныне РАН).

Институт создан на базе отдела молекулярно-генетических проблем Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и части лаборатории биосинтеза нуклеиновых кислот Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта.

Сегодня это ведущий российский научно-исследовательский центр в области молекулярной и клеточной биологии. В его состав входят более 20 научных подразделений: 15 лабораторий, 7 научных групп и центр коллективного пользования.

68 лет назад (1954) в Обнинске (Калужская область) заработала первая в мире атомная электростанция.

В 1951 году правительство СССР поручило физику Игорю Курчатову создать первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии. Спустя три года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мегаватт дала первый промышленный ток.

Обнинск превратился в первый в мире наукоград, а опыт эксплуатации АЭС стал учитываться во время проектирования других, более мощных электростанций.

В 2002 году из экономических соображений реактор Обнинской АЭС был остановлен.

77 лет назад (1945) в СССР было введено звание генералиссимус Советского Союза.

В России звание генералиссимуса впервые было пожаловано Петром I воеводе Алексею Шеину за успешные действия во втором Азовском походе. Официально это воинское звание было введено Воинским уставом 1716 года.

В СССР звание генералиссимуса было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину «за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны». Сталин был единственным в СССР генералиссимусом.

81 год назад (1941) экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.

Экипаж под командованием Гастелло на самолёте ДБ-3Ф вылетел для выполнения боевого задания в район дороги Молодечно — Радошковичи. В него входили штурман Анатолий Бурденюк, стрелок-радист Алексей Калинин и нижний люковой стрелок Григорий Скоробогатый. Самолёт Гастелло был подбит и лётчик направил охваченную пламенем машину на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Все члены экипажа погибли.

Николаю Гастелло посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза, а другие члены экипажа награждены орденами Отечественной войны I степени.

82 года назад (1940) был подписан указ Президиума Верховного Совета о введении 8-часового рабочего дня, 7-дневной рабочей недели и уголовной ответственности за опоздание на работу.

В 1929 году постановлением СНК СССР «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР» предприятия и учреждения перешли на новый табельный календарь, в котором неделя состояла из пяти дней: четыре рабочих дня по 7 часов, пятый — выходной.

Указом от 26 июня 1940 года вновь возвращалась «обычная» рабочая неделя (6 рабочих дней, воскресенье — выходной).

Рабочие и служащие не могли самостоятельно менять место работы. Это наказывалось тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев. За прогул без уважительной причины, а к нему приравнивалось, и опоздание на работу более чем на 20 минут, приговаривались к исправительно-трудовым работам по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Всего до начала войны по этому указу было осуждено свыше 3 миллионов человек.

77 лет назад (1945) был учрежден Международный Суд ООН.

Он стал приемником существовавшей до Второй мировой войны при Лиге наций Постоянной палаты международного правосудия.

В состав Суда традиционно входит по одному представителю от каждого постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В апреле 1946 года на первом заседании Суда были избраны председатель, его заместитель и секретарь. Первым председателем стал сальвадорский судья Хосе Густаво Герреро.

В мае 1947 года на рассмотрение Суда было представлено первое дело, оно касалось инцидента в проливе Корфу (Великобритания против Албании).

За время деятельности Международным судом ООН было рассмотрено более 70 дел по межгосударственным спорам, большая часть которых затрагивала вопросы осуществления суверенных прав государств в отношении сухопутных территорий, морских и воздушных пространств и связанные с этим проблемы установления государственных границ и иных линий разграничения.

77 лет назад (1945) в Сан-Франциско (США) был подписан Устав Организации Объединенных наций.

Документ союзники по антигитлеровской коалиции начали разрабатывать ещё в ходе Второй мировой войны. Название организации — «Объединенные Нации» — предложил президент США Франклин Рузвельт.

26 июня 1945 года представители 50 стран мира на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации подписали Устав ООН. Польша, не участвующая в конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.

Устав ООН состоит из 19 глав и 111 статей и содержит фундаментальные принципы организации: равенство и суверенность государств; запрещение прибегать к силе или к угрозе силой для решения международных споров; обязанность решать их путем переговоров. 26 октября 1945 года Устав ООН вступил в силу.

В настоящее время членами этой международной организации являются 193 государства. Главные органы ООН: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Международный суд. При ООН создан ряд самостоятельных международных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, МОТ, ВТО, МАГАТЭ и другие).

550 лет назад (1472) в Ингольштадте была открыта Высшая шко­ла (ныне Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана)

Первый вуз Баварии был основан герцогом Людвигом IX как учебное заведение для королей, князей и влиятельного дворянства. В 1826 году университет переехал в Мюнхен и получил имя Людвига Максимилиана (в честь своего создателя Людвига IX и короля Баварии Максимилиана I).

Мюнхенский университет — один из старейших вузов Германии. Сегодня в нем проходят обучение свыше 50 тысяч студентов, из которых порядка 15% — иностранцы. В состав вуза входят 18 факультетов.