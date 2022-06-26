День молодежи прошел в десяти регионах России в новом формате

Вадим Карасев

День молодёжи в России праздновался сегодня, 26 июня, в обновленном формате: масштабные фестивали образования, карьеры и досуга прошли в 10 регионах России.

В числе активностей - поздравления в самолётах, видеообращения из космоса, аудиообъявления на радио и в продуктовых магазинах, наружная реклама в городах на билбордах и фасадах зданий и многое другое, сообщает Росмолодежь.

Праздничные мероприятия состоялись в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф. За июнь на сайт поступило более 180 тысяч заявок на участие в фестивале.

Каждый фестиваль включает девять тематических зон. В пространстве просвещения для гостей организованы лекции и мастер-классы от спикеров российского общества "Знание". Получить актуальные предложения по трудоустройству и улучшить навыки самопрезентации можно было в пространстве карьеры. В пространстве добра представители волонтёрских организаций объясняли, как любой желающий способен помочь и сделать жизнь другого лучше.

Более тысячи ребят подали заявки на открытый микрофон ко Дню молодёжи. Многие из них выступали в пространстве музыки. Погрузиться не только в локальное искусство и культуру региона, но и раскрыть творческий потенциал получилось с мастер-классами, лекциями специалистов в пространстве креатива.

Весь спектр карьерных, креативных и социальных возможностей был собран в одноимённом пространстве. В пространстве дружбы можно было найти не только новых друзей, но и овладеть мастерством коммуникации с помощью игр, соревнований и квестов.

В пространстве трендов представители проекта "Вдохновители" делились знаниями о передовых тенденциях и инновациях в современном мире, а профессиональные спортсмены показывали свои умения в пространстве спорта.

Во время фестиваля также стартовал приём заявок на вторую премию "Время молодых". Премия Росмолодёжи призвана отметить достижения в сфере молодёжной политики, а также выявить и поощрить молодых людей, чьи достижения меняют мир, открывают новые возможности для гармоничного развития общества, и тех, кто посвящает своё время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодёжи.

Минцифры России вместе с Росмолодёжью на фестивале ко Дню молодёжи – 2022 объявили о запуске сервиса "Навигатор возможностей". Пилотными регионами станут Московская область и республика Татарстан, а в сентябре сервис будет доступен во всех регионах страны.

В этот день в Москве также состоялось подведение итогов проекта "Лига Будущего", авторы лучших идей встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

В Казани более 500 человек из 56 регионов страны объединил фестиваль "Уличная Классика". На мероприятии объявили победителей первого конкурса Росмолодёжь, они получат гранты среди представителей уличной культуры, максимальная сумма поддержки – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, на мероприятиях организованы маркеты молодых предпринимателей и локальных брендов.

Завершились фестивали выступлением популярных артистов. Хедлайнером во Владивостоке стала группа The Hatters, в Красноярске – L'ONE, в Мурманске – Ваня Дмитриенко, в Казани – Niletto. В Нижнем Новгороде пройдёт концерт Мари Краймбрери, в Крыму – Mia Boyka, в Махачкале – Bahh Tee & Turken. В Калининграде своё творчество представит Мот, в Екатеринбурге – группа "Градусы", а в Москве – Клава Кока.