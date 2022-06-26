Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова

Обычный мальчик из Кумертау сумел стать любимым исполнителем целого поколения людей, а его голос до сих пор звучит на школьных дискотеках. Могли ли слушатели представить, что потеряют кумира так рано?

«Белые розы» — хит, который напевала вся страна в конце 80-х. Но этого бы не случилось, если бы на советской сцене не появилась группа «Ласковый май» с солистом Юрой Шатуновым. Обычный воспитанник интерната смог стать настоящей звездой, чье имя скандировали толпы зрителей.

Большую часть жизни Юрий Шатунов провел на сцене, оставаясь востребованным артистом даже в новом веке. Он мог бы радовать преданных поклонников еще много лет, если бы минувшей ночью не случилась трагедия. Как же вышло, что певец умер в 48? О звездном часе исполнителя и причинах его скорого ухода — в нашем материале.

В бегах

Шатунов родился в небольшом городке Башкирской АССР Кумертау. Его маме Вере Гавриловне было всего 18 лет, а отцу Василию Владимировичу — 23. Молодые родители не занимались ребенком, поэтому первые годы жизни он провел с бабушкой и дедушкой в маленьком поселке.

Когда Юре было три, на его долю выпали сразу две трагедии: дедушка умер, а родители развелись. Вера забрала мальчика к себе в деревню Савельевка. Казалось, наконец-то у ребенка должно было начаться счастливое детство, но вышло с точностью до наоборот: второй муж матери злоупотреблял алкоголем и вел себя достаточно агрессивно, поэтому Шатунов часто убегал из дома.

В 1980-м Юра пошел в обычную сельскую школу, но через четыре года мать перевела его в другое учебное заведение — интернат № 2 города Кумертау. Веры не стало, когда подростку было всего 11: женщина скончалась от сердечной недостаточности.

Тогда Юру взяла на воспитание тетя, Нина Григорьевна, но и с ней юноша не ужился. Около года Шатунов бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. Если бы не добрые люди, дорога не привела бы подростка в Акбулакский детдом и интернат № 2 Оренбурга. Здесь парень познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым — и закрутилось...

«Вокруг так много разных лиц»

Пока в 1986 году в СССР разбирались с последствиями ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, Юрий начинал свой творческий путь. Композитор Сергей Кузнецов мечтал создать подростковую группу, и Шатунов с его харизмой и идеальным музыкальным слухом прекрасно подходил на роль вокалиста. Правда, не обошлось без посредников: парня на место солиста порекомендовал давний друг Слава Пономарев. «Я, 13-летний мальчишка, приехал из Акбулака в Оренбург, еще не зная, что жизнь моя изменится в корне», — вспоминал артист.

Когда к группе присоединились бас-гитарист Вячеслав Пономарев и Сергей Серков, который занимался светомузыкой, родился «Ласковый май». «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе» стали первыми песнями в репертуаре коллектива, выступавшего в местном ДК.

«Кстати, название коллектива было придумано буквально за пару минут до выхода на сцену. В песне «Лето» были слова: «Нам кажется длинной зима-зима, но ласковый май вступит в права… » Решили объявить себя «Ласковым маем», хотя это название никому вначале не понравилось. Думали, со временем изменим. Но, видите, не пришлось…» — рассуждал позднее Шатунов.

Спустя два года благодаря усилиям Кузнецова был записан первый альбом на неофициальной репетиционной базе группы в Доме детского творчества. Никаких пиар-компаний тогда не существовало, зато у Сергея Кузнецова имелись связи с продавцами пластинок. Так кассета сначала попала в киоск к знакомому Сергея, а затем записи зазвучали в других регионах СССР.

Совершенно случайно композиции «Ласкового мая» услышал Андрей Разин. В тот момент он уже был известен не только в музыкальной сфере, но и в провластных кругах: на руку менеджеру «Миража» сыграла история о родстве с Михаилом Горбачевым.

Разин помчался в Оренбург, чтобы посмотреть на Шатунова, так как был впечатлен его голосом. Юру продюсер не застал, зато приехал в Москву с Сергеем Кузнецовым и Константином Пахомовым, ну а воспитанники Оренбургского интерната прибыли уже в сентябре. В 1989 году группа оказалась в распоряжении Разина, ну а Кузнецов ее покинул.

Миллионы

Разин задумал сделать из «Ласкового мая» мега-проект, но средства, которые Шатунов и его коллеги получали от концертов, на руки не выдавались. Для Юры открыли отдельный счет, на котором в итоге скопилась внушительная сумма.

«Если бы я был миллионером, жил бы сейчас на Канарах и плевал в потолок. На группе «Ласковый май» зарабатывали все, кроме Шатунова. Разин любил говорить: «Никогда не признавайся, что нищий. Нищих в нашей стране не любят… » Но я и не придавал особого значения деньгам. Свою первую зарплату — 200 рублей — раздал товарищам по интернату. Кому 30 рублей дал, кому 20. Остальные спустил в игровых автоматах. Мне это доставляло настоящий кайф! Получив уже серьезные деньги, отдал их на строительство детского дома в Москве. Когда воспитываешься в интернате, по-другому относишься ко многим вещам. Деньги не были для меня самоцелью. Мне просто нравилось то, чем я занимался. Это же здорово, что могу пойти в магазин и купить себе конфет или понравившуюся одежду. А мыслей о машине, квартире даже не возникало!» — размышлял Шатунов о тех временах.

Участникам группы «Ласковый май» было непросто: постоянные гастроли, работа чуть ли не по 24 часа, 40 концертов в месяц... Особую опасность представляли фанатки — мало того что поклонницы готовы были сорвать одежду с музыкантов, так еще и придумывали истории о любовной связи с ними. Так, однажды на пороге квартиры Юрия появилась беременная девушка, да не одна, а с родителями и бритоголовыми друзьями.

«Ну что, разбираться надо», — говорят братки. Дальше девушка рассказывает историю о том, как она залетела от меня в каком-то провинциальном городе, в котором мы, кстати, ни разу не были. Это сейчас ситуация кажется смешной, а тогда мы реально перепугались. Братки, кстати, были вооружены и настроены решительно. К счастью, кое-как эту историю удалось решить полюбовно», — делился Шатунов.

Сольная карьера

Шатунов и не думал, что вскоре звездный период закончится: СССР развалился, а Юра ушел из группы. Артист уехал в Германию, где выучился на звукорежиссера, а затем начал выступать сольно. Когда музыкант прилетал на родину, то принимал участие в концертах с Аллой Пугачевой: они были хорошо знакомы. При этом певец нередко говорил, что зарабатывал в 1990-м лучше Примадонны.

«Когда встал вопрос об имидже, я обратился к Алле Пугачевой. Она посоветовала одеваться просто. Я не завернут на вещах. Одежду покупаю в немецких молодежных магазинах. В дорогие бутики я даже не захожу. Кстати, в Германии на одежду никто не обращает внимания. У нас всех волнуют шмотки. Главное — как ты выглядишь», — делился Шатунов.

Музыкальная карьера артиста продолжилась: в середине 90-х он снял клипы на песни «Звездная ночь», «И упав на колени», затем свет увидел альбом «Ты помнишь», где больше половины треков написал Сергей Кузнецов. К слову, судьба композитора сложилась печально: потеряв связь с «Ласковым маем», основатель группы начал пить. Жил Сергей в небольшой «двушке» в Оренбурге с мамой-пенсионеркой, и только материальная поддержка Шатунова помогала ему держаться на плаву.

Юрий тем временем выпускал один альбом за другим: в 2001-м вышел «Вспомни май» с хитом «Забудь», в 2002-м — «Седая ночь», где помимо ремиксов на старые шлягеры, выделялась новая лирическая композиция «Падают листья». В 2009-м Владимир Виноградов снял биографический фильм «Ласковый май», так что Шатунов отправился в тур в поддержку картины.

«Тет-а-тет», «Грезы», «Поезда», «Жизнь моя» — артист продолжал записывать новые треки и гастролировать. Правда, однажды он позволил себе сделать трехлетний перерыв в карьере — из-за детей, которые почти не видели звездного папу.

Споры с Андреем Разиным

В декабре 2000-го певец познакомился с юристом Светланой. В 2006-м у пары родился первенец Дэннис, и только через несколько месяцев после этого события влюбленные поженились в Германии. Семья обосновалась в немецком городе Бад-Хомбург, где в 2013-м на свет появилась дочка пары Эстелла.

Интересно, что Андрей Разин крестил сына пары. Поклонники полагали, что это свидетельствовало о дружбе исполнителя и продюсера, однако в дальнейшем выяснилось — отношения у коллег сложились сложные. А все потому, что предметом споров Разина и Шатунова на протяжении долгих лет оставались хиты «Ласкового мая». Менеджер утверждал, что авторские права на шлягеры принадлежат ему, а значит, мешал Юрию гастролировать и исполнять композиции.

«Я являюсь заложником этих песен, которыми он обладает. Пользуясь этим, Разин принуждением и манипуляцией заставил меня сделать его крестным моего сына. Но за 13 лет он ни разу даже не позвонил мальчику по телефону», — рассказывал Шатунов в 2019-м.

Одно время Разин распустил слух, что Юрий Шатунов отказался от старых песен. Артист сплетни опроверг, ведь никак не мог остаться без своей визитной карточки. Оскорбляло звезду и то, что сам продюсер был не прочь выступать на концертах под фонограмму Юрия. Все это привело к череде судов по вопросу авторских прав на композиции.

Надо сказать, что в схватке Шатунов одерживал уверенную победу: суд неоднократно вставал на его сторону. В последний раз о своем триумфе артист заявлял в начале июня. «У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин — судороги предсмертные. Для меня песни «Ласкового мая» — это жизнь!» — заявил певец в программе «ЧП» на канале НТВ.

Как пояснила адвокат Юрия, Разин мог подделать бумаги, дававшие ему право распоряжаться музыкальными произведениями. «В документах большое количество несостыковок: доверенность дает один человек, договор подписывает другой, приложение к договору вообще подписывает третий… Хочу сказать спасибо Андрею Александровичу! Именно благодаря небрежности, которую он себе позволяет, мы продолжаем свою работу», — заключила Асель Мухтарова-Казарновская.

Внезапная смерть

Для тысяч поклонниц Юрий Шатунов оставался вечно молодым парнем, в которого они влюбились в 80-е. Однако время летело, и тот юноша превратился в зрелого седеющего мужчину. При этом артист казался здоровым и бодрым, ведь по-прежнему выдерживал ради слушателей длительные переезды и концертные программы.

Впервые поклонники всерьез забеспокоились за кумира в 2019-м, когда его экстренно госпитализировали за пару часов до концерта в Новороссийске. Как оказалось, из-за сильной зубной боли Шатунов не смог выступить. Сначала врачи сняли воспаление с гайморовой пазухи, а потом пришлось устранять стоматологические проблемы.

В следующие пару лет тревожных новостей об артисте не появлялось. Даже наоборот — в прошлом году на «Новой волне» певец поразил журналистов моложавым видом. Коллеги шутили, что Юрий выглядит так, как в звездный период «Ласкового мая», ну а музыкант скромно отвечал, что предпочитает жить настоящим, а не прошлым.

За последние пару месяцев артист провел 16 концертов. Он много репетировал, готовясь к предстоящему осеннему туру по Сибири. Что же тогда произошло с полным сил мужчиной в ночь на 23 июня?

Вчера Юрий Шатунов отдыхал на подмосковной даче в компании друзей, собираясь утром отправиться на рыбалку. В ходе застолья артист пожаловался на резкую боль в груди, а так как таблеток под рукой не оказалось, товарищи срочно повезли Юрия в ближайшую поликлинику — в село Растуново. Из машины певца вытащили уже в полубессознательном состоянии: звезда беспомощно хватал ртом воздух из-за приступа удушья.

После оказания первой помощи врачи приняли решение транспортировать пациента в Домодедовскую больницу. Дорога заняла около получаса, и, к сожалению, 48-летний артист скончался в карете скорой в 0:20 по московскому времени. Причиной смерти стал острый трансмуральный инфаркт миокарда, при котором происходит некроз всей толщи сердечной мышцы.

Неужели все это — трагическая случайность? Андрей Шишкин отмечал, что на самом деле Шатунов не был столь здоров, как думали зрители. Зимой, после концертного тура, артист заболел на нервной почве и пролежал в клинике 2,5 недели с общим истощением организма. Усталость, неполное обследование и переживания из-за судов с Разиным — по мнению Шишкина, все это повлияло на ранний уход звезды. «Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало. Безусловно, нервничал из-за последних событий с Разиным и не до конца оправился после болезни», — заключил друг певца в интервью URA.ru.