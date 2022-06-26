Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы

Певец Юрий Шатунов умер от сердечного приступа. Аркадий Кудряшов был не только директором, но и близким другом Шатунова. Более 35 лет он тесно общался и сотрудничал с певцом, поэтому знает истинные причины конфликта с Разиным. Незадолго до смерти Юрий Шатунов победил в судебном разбирательстве с бывшим продюсером Андреем Разиным, которые касались авторских прав на песни группы «Ласковый май». Многие считают, что столь нервная обстановка, продолжавшаяся три года, пока шли суды, и повлияла на состояние здоровья артиста. Такого мнения придерживается и коллега певца Аркадий Кудряшов. «В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало…оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте шансов ноль» — со слезами заявляет Кудряшов.Также директор певца сообщил, что судебные тяжбы будут продолжаться, так как Андрей Разин подал кассационную жалобу, помимо этого у них есть два суда по фонограммам певца. «Разин считает, что фонограммы все его и это его голос. Это дрянь конченная! Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — ненавистно высказался Аркадий. Поддержала коллегу и продюсер Олеся Сазыкина, подметившая, что Андрей Разин очень хитрый человек, который может как лиса обыграть все и преподнести совершенно по-другому. «Разин понял, что Юра Шатунов все-таки звезда, а он никто. Он решил что-то сделать, где-то зарегистрироваться. Андрей сделал хайп, зарабатывать же надо на чем-то. Сейчас он посчитает что все его, и квартира в Германии его. Это будет» — сказала она.