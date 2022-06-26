Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
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Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы

Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Певец Юрий Шатунов умер от сердечного приступа. Аркадий Кудряшов был не только директором, но и близким другом Шатунова. Более 35 лет он тесно общался и сотрудничал с певцом, поэтому знает истинные причины конфликта с Разиным. Незадолго до смерти Юрий Шатунов победил в судебном разбирательстве с бывшим продюсером Андреем Разиным, которые касались авторских прав на песни группы «Ласковый май». Многие считают, что столь нервная обстановка, продолжавшаяся три года, пока шли суды, и повлияла на состояние здоровья артиста. Такого мнения придерживается и коллега певца Аркадий Кудряшов. «В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало…оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте шансов ноль» — со слезами заявляет Кудряшов.
Также директор певца сообщил, что судебные тяжбы будут продолжаться, так как Андрей Разин подал кассационную жалобу, помимо этого у них есть два суда по фонограммам певца. «Разин считает, что фонограммы все его и это его голос. Это дрянь конченная! Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — ненавистно высказался Аркадий. Поддержала коллегу и продюсер Олеся Сазыкина, подметившая, что Андрей Разин очень хитрый человек, который может как лиса обыграть все и преподнести совершенно по-другому. «Разин понял, что Юра Шатунов все-таки звезда, а он никто. Он решил что-то сделать, где-то зарегистрироваться. Андрей сделал хайп, зарабатывать же надо на чем-то. Сейчас он посчитает что все его, и квартира в Германии его. Это будет» — сказала она.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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