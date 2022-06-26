Дочка Анастасии Заворотнюк серьезно растолстела

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала о своей проблеме. Пока россияне всеми правдами и неправдами стремятся попасть в Турцию на отдых, осаждая агентства и регулярные авиарейсы, дочь Анастасии Заворотнюк уже оттуда вернулась. И привезла десять лишних килограммов живого веса. «Я как-то взяла и незаметно поправилась на десять килограммов! Но мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня. А как набрала? Я просто очень хорошо ем! Первое, второе, третье и компот, вот и весь секрет», — жалуется наследница «прекрасной няни» в микроблоге.При этом друзья и знакомые 26-летней Анны считают, что ей стало даже лучше с округлившимися формами. Но сама девушка в этом очень сомневается, поэтому обратилась за поддержкой к аудитории. И получила ее сполна. Многие также отмечают, что блогер стала красивее и заметно женственнее. Заворотнюк-младшая стала популярной после появившейся информации о болезни ее матери. Всех интересовала судьба любимой актрисы. Но Анна предпочитала об этом не рассказывать, ограничиваясь подробностями своей жизни. Но и здесь до сих пор не назвала имени таинственного возлюбленного, отношения с которым длятся уже несколько лет.