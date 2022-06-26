Double Fine собирает команду для работы над новым необъявленным проектом

Вадим Карасев





В прошлом году студия Double Fine выпустила долгожданную игру Psychonauts 2, которая получила отличную критику, как от журналистов, так и от игроков. Недавно игра получила русскую локализацию, и она стала самым продаваемым проектом студии Double Fine. При этом, игра доступна в Game Pass.

Студия Double Fine ранее сообщала, что пока у нее в планах нет продолжать серию Psychonauts. Разработчики говорили, что работают над несколькими идеями для будущих проектов. Похоже, что одна из этих идей переросла в нечто большее и запущена в разработку. Сейчас они ищут «концепт-художника, который поможет в работе над новым проектом», о чем говорится в списке вакансий студии.

Что конкретно за проект создает Double Fine — неизвестно. В вакансии говорится, что концепт-художник должен иметь «нестандартный взгляд на мир».