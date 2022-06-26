«Дрянь конченая»: директор Шатунова считает, что Разин продолжит суды за творчество «Ласкового мая»
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«Дрянь конченая»: директор Шатунова считает, что Разин продолжит суды за творчество «Ласкового мая»

«Дрянь конченая»: директор Шатунова считает, что Разин продолжит суды за творчество «Ласкового мая»

Аркадий Кудряшов был не только директором, но и близким другом Шатунова. Более 35 лет он тесно общался и сотрудничал с певцом, поэтому знает истинные причины конфликта с Разиным.


Незадолго до смерти Юрий Шатунов победил в судебном разбирательстве с бывшим продюсером Андреем Разиным, которые касались авторских прав на песни группы «Ласковый май». Многие считают, что столь нервная обстановка, продолжавшаяся три года, пока шли суды, и повлияла на состояние здоровья артиста.

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Поддержала коллегу и продюсер Олеся Сазыкина, подметившая, что Андрей Разин очень хитрый человек, который может как лиса обыграть все и преподнести совершенно по-другому. «Разин понял, что Юра Шатунов все-таки звезда, а он никто. Он решил что-то сделать, где-то зарегистрироваться. Андрей сделал хайп, зарабатывать же надо на чем-то. Сейчас он посчитает что все его, и квартира в Германии его. Это будет» — сказала она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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