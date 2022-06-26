Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
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Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России

Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон напомнил странам-членам "Большой семерки" и союзникам по НАТО, что они не должны активно подталкивать Киев к мирному соглашению на условиях Москвы, поскольку данный ход развития событий приведет к "катастрофе" для мировой экономики. Об этом сообщает издание Politico.

"Пришло время признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить ход событий в Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста [в Крым] на юге. [НАТО и G7] сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев на "плохой мир", ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", — рассказал Джонсон.


Премьер-министр Великобритании предполагает, что присоединив новые территории, Россия якобы может ограничить поставки местного зерна в страны Африки и Ближнего Востока, шантажируя таким образом мировое сообщество.

"Некоторые из беднейших стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины", — заявил Джонсон.

Как ранее писал Ruposters, бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.

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По материалам: uposters.ru

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