Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Известные рэперы Eminem и Snoop Dogg выпустили клип в коллаборации с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC).

В видеоролике From The D 2 The LBC исполнители предстали в образе анимированных обезьян.

Данные: YouTube.

Совместную работу Eminem анонсировал в Twitter.

"Потребовалось слишком много времени, чтобы восстановить общение со Snoop Dogg. И знаете, мы должны были сделать видео".

Премьера клипа состоялась на мероприятии ApeFest от команды BAYC.

Snoop Dogg является известным инвестором в коллекционные токены под псевдонимом Cozomo de’ Medici. Рэпер выпустил собственные серии NFT, в том числе в сотрудничестве с автором мем-гифки Nyan Cat Крисом Торресом.

Он также анонсировал создание ферм цифровой марихуаны в метавселенной проекта MOBLAND и запуск магазина NFT-десертов.

В январе Eminem приобрел NFT #9055 из коллекции BAYC за 123,45 ETH (более $450 000 на тот момент).

Напомним, ютубер Philion обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы.