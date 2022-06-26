Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
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Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе


Известные рэперы Eminem и Snoop Dogg выпустили клип в коллаборации с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC).


В видеоролике From The D 2 The LBC исполнители предстали в образе анимированных обезьян.


Данные: YouTube.

Совместную работу Eminem анонсировал в Twitter.



"Потребовалось слишком много времени, чтобы восстановить общение со Snoop Dogg. И знаете, мы должны были сделать видео".


Премьера клипа состоялась на мероприятии ApeFest от команды BAYC.



Snoop Dogg является известным инвестором в коллекционные токены под псевдонимом Cozomo de’ Medici. Рэпер выпустил собственные серии NFT, в том числе в сотрудничестве с автором мем-гифки Nyan Cat Крисом Торресом. 


Он также анонсировал создание ферм цифровой марихуаны в метавселенной проекта MOBLAND и запуск магазина NFT-десертов.


В январе Eminem приобрел NFT #9055 из коллекции BAYC за 123,45 ETH (более $450 000 на тот момент).


Напомним, ютубер Philion обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы.

# Экономика bored ape, nft, новости
По материалам: ForkLog

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