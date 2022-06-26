Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Известные рэперы Eminem и Snoop Dogg выпустили клип в коллаборации с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC).
В видеоролике From The D 2 The LBC исполнители предстали в образе анимированных обезьян.
Данные: YouTube.
Совместную работу Eminem анонсировал в Twitter.
Took too long to reconnect with @snoopdogg- you know we had to make a movie! https://t.co/087W2OZJOI #FromTheDToTheLBC #curtaincall2 @BoredApeYC pic.twitter.com/k443JqXHON— Marshall Mathers (@Eminem) June 24, 2022
"Потребовалось слишком много времени, чтобы восстановить общение со Snoop Dogg. И знаете, мы должны были сделать видео".
Премьера клипа состоялась на мероприятии ApeFest от команды BAYC.
WORLD PREMIERE: Snoop & Eminem show their new song featuring at ApeFest @BoredApeYC @SnoopDogg pic.twitter.com/8lLVY9mRng— cr0ss.eth (@cr0ssETH) June 24, 2022
Snoop Dogg является известным инвестором в коллекционные токены под псевдонимом Cozomo de’ Medici. Рэпер выпустил собственные серии NFT, в том числе в сотрудничестве с автором мем-гифки Nyan Cat Крисом Торресом.
Он также анонсировал создание ферм цифровой марихуаны в метавселенной проекта MOBLAND и запуск магазина NFT-десертов.
В январе Eminem приобрел NFT #9055 из коллекции BAYC за 123,45 ETH (более $450 000 на тот момент).
Напомним, ютубер Philion обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы.