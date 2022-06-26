Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне

30 июня 2022 года Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Об этом рассказал менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.

2/ First, the landmark MiCA bill.



The last & concluding political trilogue meeting between the three main EU institutions (Council/Parliament/Commission) will be next Thursday on June 30.



Almost all big issues have been agreed upon. A few open topics remain: — Patrick Hansen (@paddi_hansen) June 25, 2022

Он подчеркнул, что все «важные» вопросы уже согласованы, однако осталось несколько открытых тем.

Еврокомиссия хочет включить NFT в сферу действия MiCA, аргументируя это необходимостью защитить потребителей. Совет ЕС и Европарламент изначально выступали против, но, по мнению Хансена, теперь пошли на уступки.

«Вероятным результатом будет компромисс — эмитентов токенов освободят [от MiCA], однако компании (маркетплейсы и так далее), предоставляющие связанные с NFT услуги, обяжут соблюдать закон. Им потребуется лицензия CASP (малым игрокам, возможно, нет)», — написал он.

Хансен отметил, что законодатели не собираются делать исключений для алгоритмических стейблкоинов. Для эмитентов EMT и ART установят высокие нормативные требования, а CASP запретят начислять проценты по депозитам в «стабильных монетах».

Специалист добавил, что в рамках «трилога» еще предстоит дать определение «значимым» стейблкоинам и утвердить архитектуру надзора за сегментов.

Он также заявил, что сектор децентрализованных финансов не включили в сферу действия MiCA. В 2023 году Еврокомиссия опубликует отдельный отчет по этому вопросу и запустит пилотный проект для новой формы «встроенного надзора за DeFi».

Предполагается, что для всех CASP введут требования по части раскрытия информации о каждом криптоактиве, с которым они оперируют. Перечень данных утвердит Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг.

По мнению Хансена, чиновником также необходимо определить положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, точные регуляторные рамки, а также сроки внедрения.

«Затем, до вступления MiCA в силу, состоится голосование о принятом компромиссе на пленарном заседании Парламента», — объяснил он.

В марте 2022 года Европарламент поддержал поправки в регламент обмена информацией между контрагентами, которые предполагают сбор данных о пользователях некастодиальных криптовалютных кошельков.

На операции с цифровыми активами не распространяется принцип de minimis, поэтому все переводы, за исключением P2P-транзакций, попадут под действие Положения о переводе средств (Transfer of Funds Regulation; TFR).

Хансен объяснил, что Европейский парламент выступает за обязательную идентификацию CASP «нехостинговых» контрагентов при совершении транзакций. Он отметил, что Совет ЕС и Еврокомиссия против такого решения.

«Вместо этого Совет предлагает подход, основанный на оценке рисков, в соответствии с требованиями Германии, где CASP должны рассматривать связанные с отмыванием денег риски на основе блокчейн-аналитики и принимать соответствующие меры по их снижению в зависимости от результата», — написал он.

Специалист подчеркнул, что, в отличие от MiCA, поправки в TFR могут не завершить в июне, поскольку Европарламент не желает отказаться от своих требований.

Напомним, в апреле 2022 года представители криптовалютной индустрии призвали ЕС отказаться от ужесточения регулирования.