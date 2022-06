Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне

30 июня 2022 года Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Об этом рассказал менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.

2/ First, the landmark MiCA bill.



The last & concluding political trilogue meeting between the three main EU institutions (Council/Parliament/Commission) will be next Thursday on June 30.



Almost all big issues have been agreed upon. A few open topics remain: