Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне


30 июня 2022 года Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Об этом рассказал менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.



Он подчеркнул, что все «важные» вопросы уже согласованы, однако осталось несколько открытых тем.


Еврокомиссия хочет включить NFT в сферу действия MiCA, аргументируя это необходимостью защитить потребителей. Совет ЕС и Европарламент изначально выступали против, но, по мнению Хансена, теперь пошли на уступки. 


«Вероятным результатом будет компромисс — эмитентов токенов освободят [от MiCA], однако компании (маркетплейсы и так далее), предоставляющие связанные с NFT услуги, обяжут соблюдать закон. Им потребуется лицензия CASP (малым игрокам, возможно, нет)», — написал он.


Хансен отметил, что законодатели не собираются делать исключений для алгоритмических стейблкоинов. Для эмитентов EMT и ART установят высокие нормативные требования, а CASP запретят начислять проценты по депозитам в «стабильных монетах».


Специалист добавил, что в рамках «трилога» еще предстоит дать определение «значимым» стейблкоинам и утвердить архитектуру надзора за сегментов. 


Он также заявил, что сектор децентрализованных финансов не включили в сферу действия MiCA. В 2023 году Еврокомиссия опубликует отдельный отчет по этому вопросу и запустит пилотный проект для новой формы «встроенного надзора за DeFi».


Предполагается, что для всех CASP введут требования по части раскрытия информации о каждом криптоактиве, с которым они оперируют. Перечень данных утвердит Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг.


По мнению Хансена, чиновником также необходимо определить положения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, точные регуляторные рамки, а также сроки внедрения.


«Затем, до вступления MiCA в силу, состоится голосование о принятом компромиссе на пленарном заседании Парламента», — объяснил он.


В марте 2022 года Европарламент поддержал поправки в регламент обмена информацией между контрагентами, которые предполагают сбор данных о пользователях некастодиальных криптовалютных кошельков.


На операции с цифровыми активами не распространяется принцип de minimis, поэтому все переводы, за исключением P2P-транзакций, попадут под действие Положения о переводе средств (Transfer of Funds Regulation; TFR). 


Хансен объяснил, что Европейский парламент выступает за обязательную идентификацию CASP «нехостинговых» контрагентов при совершении транзакций. Он отметил, что Совет ЕС и Еврокомиссия против такого решения.


«Вместо этого Совет предлагает подход, основанный на оценке рисков, в соответствии с требованиями Германии, где CASP должны рассматривать связанные с отмыванием денег риски на основе блокчейн-аналитики и принимать соответствующие меры по их снижению в зависимости от результата», — написал он. 


Специалист подчеркнул, что, в отличие от MiCA, поправки в TFR могут не завершить в июне, поскольку Европарламент не желает отказаться от своих требований. 


Напомним, в апреле 2022 года представители криптовалютной индустрии призвали ЕС отказаться от ужесточения регулирования. 

# Экономика евросоюз, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

Еще по теме

Глава ЕЦБ призвала к контролю за криптокредитованием
Страны-члены ЕС и Европарламент договорились об отмене виз для Грузии
ЕС согласовал механизм "заморозки" безвизового режима для Украины и Грузии
Минфин представил законопроект о регулировании цифровых активов