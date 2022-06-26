F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
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F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде

F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде


Игру F1 22 уже на следующей неделе можно будет бесплатно опробовать по EA Play и Game Pass Ultimate в рамках пробной 10-часовой версии. Разработчики говорят, что новая часть станет настоящим скачком в развитии серии реалистичных симуляторов «Формула-1» с различных точек зрения — от физики до графики.

В том числе, в интервью порталу xboxdynasty креативный директор Codemasters Ли Мазерс рассказал, что проект будет поддерживать трассировку лучшей на Xbox Series X и Playstation 5 (про Xbox Series S информация не сообщается). Однако, согласно его словам, трассировка лучей будет не везде:

В этом году консоли последнего поколения получают отражения с трассировкой лучей и окружающее затенение с трассировкой лучей в повторах, роликах и интерфейсе. Эти классные новые функции также будут доступны в гонках на PC.

Напомним, что релиз F1 22 состоится 1 июля, а пробная версия игры выйдет 28 июня.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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