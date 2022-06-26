F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде

Вадим Карасев





Игру F1 22 уже на следующей неделе можно будет бесплатно опробовать по EA Play и Game Pass Ultimate в рамках пробной 10-часовой версии. Разработчики говорят, что новая часть станет настоящим скачком в развитии серии реалистичных симуляторов «Формула-1» с различных точек зрения — от физики до графики.

В том числе, в интервью порталу xboxdynasty креативный директор Codemasters Ли Мазерс рассказал, что проект будет поддерживать трассировку лучшей на Xbox Series X и Playstation 5 (про Xbox Series S информация не сообщается). Однако, согласно его словам, трассировка лучей будет не везде:

В этом году консоли последнего поколения получают отражения с трассировкой лучей и окружающее затенение с трассировкой лучей в повторах, роликах и интерфейсе. Эти классные новые функции также будут доступны в гонках на PC.

Напомним, что релиз F1 22 состоится 1 июля, а пробная версия игры выйдет 28 июня.