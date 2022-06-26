Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена заключить соглашения с другими федеральными агентствами страны, чтобы усилить надзор за криптовалютными биржами и компаниями. Об этом Financial Times рассказал председатель ведомства Гэри Генслер.

По словам чиновника, он ведет переговоры со своими коллегами из Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) о подписании официального соглашения. Последнее позволит исключить «лазейки» во фрагментированном регулировании, а также «обеспечить надлежащие гарантии и прозрачность» в сфере торговли цифровыми активами.

Генслер объяснил, что в юрисдикцию регулятора входят компании, предлагающие токены, классифицированные как ценные бумаги. Соглашение предусматривает передачу информации о продукте CFTC, если цифровой актив, который подходит под определение товара, размещен на подконтрольной SEC платформе.

«Я говорю о едином своде правил для бирж, который защищает всю торговую активность независимо от пары — будь то security-токен против security-токена, security-токен против товарного токена, или товарный токен против товарного токена. Это позволит защитить инвесторов от мошенничества, фронтраннинга, манипуляций, а также обеспечить прозрачность книги ордеров», — сказал он.

Глава SEC подчеркнул, что единый свод правил принесет пользу криптовалютной отрасли, поскольку повысит доверие потребителей к рынкам цифровых активов.

В апреле группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение проект, устанавливающий прямой надзор над определенными типами криптотранзакций и биткоин-биржами под эгидой CFTC.

Документ вводит термин «цифровой товар». Предполагается, что вопросы регулирования эмитентов подобных активов и их торговли передаются в компетенцию ведомства. SEC, в свою очередь, продолжает осуществлять надзор над токенами со свойствами ценных бумаг.

Напомним, в октябре 2021 года глава CFTC (на тот момент кандидат) Ростин Бенам на слушаниях в Конгрессе предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.