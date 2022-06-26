Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC

Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC

Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена заключить соглашения с другими федеральными агентствами страны, чтобы усилить надзор за криптовалютными биржами и компаниями. Об этом Financial Times рассказал председатель ведомства Гэри Генслер.


По словам чиновника, он ведет переговоры со своими коллегами из Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) о подписании официального соглашения. Последнее позволит исключить «лазейки» во фрагментированном регулировании, а также «обеспечить надлежащие гарантии и прозрачность» в сфере торговли цифровыми активами. 


Генслер объяснил, что в юрисдикцию регулятора входят компании, предлагающие токены, классифицированные как ценные бумаги. Соглашение предусматривает передачу информации о продукте CFTC, если цифровой актив, который подходит под определение товара, размещен на подконтрольной SEC платформе.


«Я говорю о едином своде правил для бирж, который защищает всю торговую активность независимо от пары — будь то security-токен против security-токена, security-токен против товарного токена, или товарный токен против товарного токена. Это позволит защитить инвесторов от мошенничества, фронтраннинга, манипуляций, а также обеспечить прозрачность книги ордеров», — сказал он.


Глава SEC подчеркнул, что единый свод правил принесет пользу криптовалютной отрасли, поскольку повысит доверие потребителей к рынкам цифровых активов. 


В апреле группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение проект, устанавливающий прямой надзор над определенными типами криптотранзакций и биткоин-биржами под эгидой CFTC.


Документ вводит термин «цифровой товар». Предполагается, что вопросы регулирования эмитентов подобных активов и их торговли передаются в компетенцию ведомства. SEC, в свою очередь, продолжает осуществлять надзор над токенами со свойствами ценных бумаг.


Напомним, в октябре 2021 года глава CFTC (на тот момент кандидат) Ростин Бенам на слушаниях в Конгрессе предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.

# Экономика cftc, sec, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Выдре очень нравится "аттракцион"
Выдре очень нравится "аттракцион"
Как сделать огурцы острыми, хрустящими и вкусными: рецепт с добавлением кетчупа чили
Как сделать огурцы острыми, хрустящими и вкусными: рецепт с
Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC
Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC
К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на июль 2022 года по знакам зодиака
К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе "Рогатка"
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу

Топ на сегодня

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

Еще по теме

Конгрессмен США представил законопроект о надзоре CFTC за криптобиржами
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Ростина Бенама назначили председателем CFTC
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC