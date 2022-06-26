Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл на слушаниях в Сенате сообщил о подготовке стратегии по внедрению CBDC.

«Цифровой доллар — то, что нам действительно нужно изучить. [...] здесь нужно избежать предвзятости», — заявил функционер.

Так Пауэлл отреагировал на вопрос о следующих шагах ФРС касательно развертывания CBDC.

«Это очень важная потенциальная финансовая инновация, которая повлияет на всех американцев. Наш план состоит в том, чтобы в ближайшие годы работать как над политической, так и над технологической стороной. В какой-то момент мы обратимся к Конгрессу с рекомендацией», — заявил он.

Пауэлл отметил, что цифровой доллар должен стать прерогативой государства.

«Один из вопросов заключается в том, хотим ли мы, чтобы частная «стабильная монета» превратилась в цифровой доллар? Я думаю, что ответ — нет. Если у нас будет CBDC, это должны быть деньги, гарантированные правительством», — пояснил он.

Напомним, в январе 2022 года ФРС представила отчет по итогам изучения CBDC. Регулятор отметил, что появление особой цифровой формы позволит доллару США сохранить статус мировой резервной валюты.

Позднее Пауэлл заявил, что ФРС не будет продолжать изучать возможность запуска CBDC без вмешательства Конгресса.

9 марта президент Джо Байден подписал указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют. Документ обязал ведомства рассмотреть возможности, выгоды и риски выпуска цифровой валюты центрального банка.

Ранее Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в “стабильных монетах” угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения.

Глава ФРС неоднократно подчеркивал, что для США важно не первыми выпустить CBDC, а сделать это с правильным подходом.

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