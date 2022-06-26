"Главклуб" заявил об отмене выступлений Манижи, Anacondaz и "Несчастного случая" из-за давления госорганов: "Извините, мы пытались"
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"Главклуб" заявил об отмене выступлений Манижи, Anacondaz и "Несчастного случая" из-за давления госорганов: "Извините, мы пытались"

"Главклуб" заявил об отмене выступлений Манижи, Anacondaz и "Несчастного случая" из-за давления госорганов: "Извините, мы пытались"

Представители "Главклуба" сообщили, что были вынуждены отменить заявленные выступления Манижи, Anacondaz и группы "Несчастный случай" из-за давления властей.

Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС. <...> Извините, мы пытались,

— говорится в телеграм-канале московской концертной площадки.

Anacondaz должны были выступать на фестивале PunkRupor сегодня, 26 июня. Они будут заменены другими артистами. Концерт "Несчастного случая" планировался на 3 июля, а Манижи — на 8 июля. Информацию о возврате билетов площадка пообещала предоставить позже.

Все названные артисты ранее высказывались против военной спецоперации на Украине. В сети полагают, что именно по этой причине их концерты отменяются или переносятся уже не в первый раз.


Группа "Несчастный случай"

Так, Anakondaz не смогли попасть на фестиваль "Отличный Fest!" из-за невыясненных "обстоятельств". Один из концертов группы "Несчастный случай" чуть не сорвался из-за действий активистов, которые заблокировали посетителям вход на площадку. Манижа заявила, что ее выступление на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили из-за угроз организаторам. Также певицу исключили из числа участников фестиваля "Самфест" в Самаре.

Недавно Манижа дала интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала об отмене концертов и о том, как ей предлагали записать антироссийскую песню.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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