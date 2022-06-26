"Голова болит сильно": Григория Лепса заподозрили в пересадке волос
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"Голова болит сильно": Григория Лепса заподозрили в пересадке волос

"Голова болит сильно": Григория Лепса заподозрили в пересадке волос

59-летний Григорий Лепс, который в минувшем декабре официально развелся с родившей ему троих детей женой-украинкой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака, накануне появился на фестивале "Русского радио" в ярком образе. Однако вернувшегося из отпуска певца после этого заподозрили в пересадке волос.

Недавно Григорий Лепс побывал в Италии, где установил личный рекорд - артист смог пробежать по прямой 60 километров за 8 часов, чем впоследствии похвастался в соцсетях.


Певец посетил в Риме некоторые достопримечательности, а затем объявился в Москве на красной дорожке в бандане черного цвета, которая не скрывала затылок звезды.

Журналисты обратили внимание на красные точки на коже певца. После этого многие заподозрили, что Григорий сделал в Италии пересадку волос.

"Конечно! Буду Аполлон! У меня там голова болит сильно. Говорю, была драка! Их было пятеро", – ерничал исполнитель.

Тем не менее Григория Лепса продолжали расспрашивать про пересадку, так что ему пришлось отбиваться от журналистов.

"Новая, да. Такая шевелюра была! Эх, молодость!" – отметил он. На вопрос о том, будет ли у него снова кудрявая шевелюра, Григорий Лепс сказал, что не уверен в этом. "Откуда я знаю! Какая вырастет", – заявил музыкант.

На вопрос же о том, где он сделал пересадку, Григорий Лепс заявил, что ничего не делал, а просто попал в драку.

Промоутер Евгений Морозов утверждает, что Григорий Лепс намерен вернуться к своей бывшей супруге.


"То, что с Барановской у него все несерьезно, я понимал с самого начала. Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы", - заявил Морозов.

Экс-возлюбленные познакомились в 2000 году и узаконили отношения спустя два года. Причина, по которой брак Григория и Анны дал трещину, неизвестна.

"Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба — взрослые и умные люди. Может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе", — говорила до этого адвокат Анны Оксана Якимова.

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По материалам: uposters.ru

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