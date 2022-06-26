Григория Лепса подозревают в пересадке волос
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Григория Лепса подозревают в пересадке волос

Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Певец Григорий Лепс серьезно готовится к 60-летнему юбилею. Артист даже занялся своей внешностью. Григорий Лепс недавно вернулся из Италии, где, как выяснилось, не только отдыхал. К своему дню рождения артист решил поставить спортивный рекорд: он прошел 60 км за восемь с небольшим часов. Об этом певец рассказал на летнем фестивале «Русского Радио». Для мероприятия Лепс выбрал традиционный для себя сюртук и красный галстук, но дополнил наряд банданой, которая, тем не менее, не смогла полностью закрыть мощный затылок певца. На коже окружающие заметили красные точки, что стало поводом подозревать, что в Италии Григорий Викторович сделал, в том числе, и пересадку волос.
Артист признался, что перенес операцию. Он рассказал, что в том месте, где есть красные точки, у него сильно болит голова. «Буду Аполлон! Говорю, была драка! Их было пятеро», —  поведал певец. Однако на дальнейшие расспросы журналистов Лепс отвечал уклончиво. По всей видимости, артист решил избежать пристального внимания к своему преображению. «Снова кудрявая будет?» – поинтересовались журналисты. «Откуда я знаю! Какая вырастет», – сказал Лепс. «А где делали?» – не унимались репортеры. «Что делал? Да ничего я не делал! Драка была!» – цитирует артиста «Русская Медиагруппа». Напомним, в прошлом году Григорий развелся с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Этой второй брак артиста. Вместе с экс-супругой Лепс теперь воспитывает троих детей – дочерей Еву и Николь, а также сына Вано. Кроме того, от первого брака у звезды есть дочь Инга.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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