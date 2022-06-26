Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком

Вадим Карасев

Жилой дом в Киеве был разрушен украинскими ПВО, целью ВС России был военный завод «Артем»

Удар по жилому дому в Киеве был нанесен не Вооруженными силами (ВС) России, а украинскими ПВО, целью российских военных на самом деле был оборонный завод «Артем», где производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух». О том, что данная информация оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Отмечается, что как раз за разрушенной девятиэтажкой находится оборонный завод. Именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. В жилой дом между тем попала ракета украинских ПВО.

Российские военные попали точно в цеха завода «Артем».

Как отмечает журналист Михаил Ходаренок, если бы на крышу дома упала ракета «Калибр», то этот дом «сложился бы гармошкой». В качестве доказательств нет даже обломков ракеты. Выпущенная же Киевом зенитная управляемая ракета после выхода с пусковой будто «танцует» в небе, что произошло из-за неправильного хранения боеприпасов.

26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы. По его словам, в двух домах провели эвакуацию жителей.

