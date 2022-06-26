Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком

Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейкомЖилой дом в Киеве был разрушен украинскими ПВО, целью ВС России был военный завод «Артем»

Удар по жилому дому в Киеве был нанесен не Вооруженными силами (ВС) России, а украинскими ПВО, целью российских военных на самом деле был оборонный завод «Артем», где производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух». О том, что данная информация оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Отмечается, что как раз за разрушенной девятиэтажкой находится оборонный завод. Именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. В жилой дом между тем попала ракета украинских ПВО.

Российские военные попали точно в цеха завода «Артем».

Как отмечает журналист Михаил Ходаренок, если бы на крышу дома упала ракета «Калибр», то этот дом «сложился бы гармошкой». В качестве доказательств нет даже обломков ракеты. Выпущенная же Киевом зенитная управляемая ракета после выхода с пусковой будто «танцует» в небе, что произошло из-за неправильного хранения боеприпасов.

26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы. По его словам, в двух домах провели эвакуацию жителей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

Еще по теме

Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве
СМИ узнали о ракетном ударе с территории Йемена по Саудовской Аравии
Северокорейская баллистическая ракета упала на город, — СМИ
СМИ: Мирные жители Дейр эз-Зора погибли при ударе коалиции США