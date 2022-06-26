Итоги недели: биткоин закрепился выше $20 000, а Solana представила Web3-смартфон

Цена биткоина поднялась выше $21 000, Криштиану Роналду выпустит NFT на Binance, Solana представила Web3-смартфон и другие события уходящей недели.

Биткоин закрепился выше $20 000

В прошлые выходные котировки биткоина поднялись выше $20 000 и по итогам недели активу удалось закрепиться над этой отметкой. На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $21 390.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Флагман традиционно потянул за собой остальной рынок. Все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показали Solana (+28,3%), Ethereum (+23,8%) и BNB (+21,7%).

Данные: CoinGecko.

Несмотря на положительную динамику рынка, аналитики Arcane Research заявили, что потенциал снижения цены биткоина сохраняется до отметки $10 350.

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов с умеренной капитализацией больше всего подорожал токен метавселенной CEEK VR. Цена CEEK выросла на 98%.

Сильнее других подешевел нативный токен блокчейн-платформы Everscale. Котировки EVER упали на 11,5%.

Данные: CoinCodex.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,01 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 40,6%.

Ведущие игроки выразили готовность поддержать пострадавшие от падения рынка компании

Глава Alameda Research и биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что предпринимает усилия для смягчения негативных явлений на криптовалютном рынке из-за проблем Celsius и Three Arrows Capital (3AC). Уже на следующий день стало известно, что FTX предоставила лендинговой платформе BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн.

В Morgan Creek Digital считают, что соглашение позволит FTX купить лендинговую платформу «по практически нулевой цене». Чтобы не допустить этого, венчурная компания пытается привлечь от инвесторов $250 млн на покупку контрольного пакета акций BlockFi.

Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания «обязана» защитить пользователей и помочь выжить остальным участникам индустрии. Вместе с тем он отметил, что спасать стоит только «сильные» проекты.

Что с 3AC и Celsius?

Cоучредитель инвестиционной онлайн-платформы BnkToTheFuture Саймон Диксон предложил план спасения сервиса кредитования Celsius Network аналогичный реабилитации Bitfinex после взлома в 2016 году.

DeFi-проект Chainge Finance предложил выкупить часть активов Celsius Network. По информации СМИ, интерес к платформе также проявляет Goldman Sachs. Финансовый конгломерат якобы планирует привлечь от инвесторов $2 млрд на покупку ее портфеля в случае банкротства.

Проблемы фонда 3AC затронули брокера Voyager Digital. По данным СМИ, компания потребовала от фонда криптоактивы стоимостью ~$650 млн по своему займу на 15 250 BTC и 350 млн USDC. На фоне раскрытия информации акции Voyager рухнули на 60%. На следующий день компания снизила суточный лимит на вывод средств для пользователей с $25 000 до $10 000.

К списку пострадавших от падения рынка компаний на этой неделе присоединилась платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX, которая приостановила вывод средств пользователей из-за «экстремальных рыночных условий» и «неопределенности в отношении контрагента». Глава компании Марк Лэмб уточнил, что упомянутый контрагент не является хедж-фондом Three Arrows Capital или «какой-либо кредитной фирмой».

24 мая представитель Управления финансовых услуг Дубая заявил, что 3AC не обладает лицензией на работу в эмирате. Ранее фонд планировал перенести туда свою штаб-квартиру.

До Квон отверг обвинения в мошенничестве

В разговоре с WSJ глава Terraform Labs (TFL) До Квон заявил, что не собирается комментировать какие-либо расследования правоохранительных органов. Он назвал поступающие иски «необоснованными» и отметил, что компания намерена защищать себя.

По словам До Квона, из-за краха Terra он потерял практически все свое состояние. Глава TFL добавил, что не считает себя мошенником, поскольку и сам был полностью уверен в устойчивости TerraUSD (UST).

В то же время в суд Северного округа Калифорнии поступил коллективный иск инвесторов Terra против Terraform Labs и До Квона с требованием возместить им покупательную стоимость токенов.

Что с stETH от Lido?

Сообщество DeFi-платформы MakerDAO проголосовало за отключение Aave от модуля прямого депозита. Инициатива фактически исключит для пользователей возможность занимать DAI, используя в качестве обеспечения «стейкинговый эфир» в Lido Finance.

Аналитики CoinShares объяснили, почему отвязка «стейкингового эфира» в Lido Finance отличается от ситуации с утратой Terra USD паритета с долларом США.

Вместе с тем стоящая за развитием Lido децентрализованная организация инициировала голосование касательно ограничения доли протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.

Авторы предложения считают, что доминирование Lido создаст угрозу безопасности блокчейна после так называемого «слияния». Главенствующее положение протокола некоторые аналитики, например Дэнни Райан, называют потенциальной точкой централизации.

Что обсудить с друзьями?

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Виталик Бутерин раскритиковал модель Stock-to-Flow от PlanB

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал создателя The Daily Gwei Энтони Сассано, который призвал PlanB удалить свой аккаунт из-за провала продвигаемой последним модели Stock-to-Flow (S2F):

«Злорадствовать невежливо, но я думаю, что финансовые модели, которые дают людям ложное чувство уверенности и предопределенности касательно роста стоимости активов, вредны и заслуживают насмешек», — написал Бутерин.

ZigZag DEX проведет аирдроп токена управления

Децентрализованная биржа ZigZag анонсировала аирдроп для ранних последователей. Требования к получателям монет определят участники токенсейла. Продажа криптоактива под тикером ZZ начнется 24 июня. Для токенсейла отведено 2 млн токенов из общего объема предложения в 100 млн монет. К оплате будут принимать стейблкоин USDC.

Покупатели нового актива станут членами ZigZag DAO. Одной из первых задач децентрализованной автономной организации будет определение условий аирдропа.

dYdX представит собственный блокчейн в экосистеме Cosmos

Децентрализованная биржа деривативов dYdX анонсировала создание собственной сети с использованием Cosmos SDK. Ее запуск состоится в рамках обновления dYdX V4, предполагающего выход за пределы экосистемы Ethereum.

Новую сеть dYdX будет контролировать распределенный набор валидаторов, а не только команда основателей. Запуск обновления состоится в ближайшие месяцы.

Хакеры атаковали кроссчейн-мост Horizon и Convex Finance

Команда блокчейн-платформы Harmony сообщила об атаке на кроссчейн-мост Horizon, в результате которой злоумышленник похитил активы на сумму около $100 млн. Неизвестный вывел токены несколькими транзакциями, после чего отправил на другой кошелек и обменял на децентрализованной бирже Uniswap.

В другом случае злоумышленник захватил управление DNS-сервером DeFi-протокола Convex Finance, чтобы предложить пользователям одобрить вредоносные смарт-контракты. Команда проекта сменила доменные имена. Позже стало известно, что аналогичным образом пострадали протоколы Allbridge, Ribbon Finance и DeFi Saver.

В комментарии ForkLog сооснователь Allbridge Андрей Великий сообщил, что число пострадавших достигло 23. Все они пользовались услугами регистратора доменных имен Namecheap. Глава последнего Ричард Киркендалл написал в Twitter, что компания выявила «скомпроментированного агента» и удалила доступы.

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне

30 июня 2022 года Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Об этом рассказал менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.

Он подчеркнул, что все «важные» вопросы уже согласованы, однако осталось несколько открытых тем вроде надзора за стейблкоинами и NFT.

По словам Хансена, работу над поправки в регламент обмена информацией между контрагентами, которые предполагают сбор данных о пользователях некастодиальных кошельков, могут не успеть завершить до конца месяца. Европарламент не желает отказаться от требований по части обязательной идентификации компаниями «нехостинговых» контрагентов при совершении транзакций.

Также на ForkLog:

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Сложность майнинга биткоина снизилась на 2,35%.

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Что еще почитать и посмотреть?

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В серии образовательных карточек объяснили, как выпустить NFT, что такое блокчейн-оракул, обернутый токен и усреднение долларовой стоимости.

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Сектор децентрализованных финансов продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

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