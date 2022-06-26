К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на июль 2022 года по знакам зодиака

Астрологический прогноз на июль 2022 года расскажет, что и каким знакам зодиака нужно делать, чтобы стать счастливее и не упустить свою удачу. Большинство из них не ощутят никаких проблем со здоровьем и резких перепадов настроения.

Что говорит астрологический прогноз на июль 2022 года для Овнов и Тельцов

В начале месяца энергия Овнов немного снизится, но на здоровье это не будет никак влиять. При этом лучше все же уменьшить свою активность, особенно в профессиональной сфере. Работа принесет новые обязанности и нагрузки. Однако перед тем, как давать на них согласие, стоит предварительно узнать, сколько будут платить. Иначе вы рискуете выполнять дополнительную работу добровольно.

Начало месяца для Тельцов будет насыщенным и продуктивным. Однако всем представителям данного знака стоит больше внимания проявлять за рулем. Кроме того, есть риски увеличения конкуренции на работе, могут проявляться нападки со стороны своих же коллег. Чтобы снять стресс и напряжение, стоит заняться активными физическими нагрузками.





У Близнецов настанет хорошее время для экспериментов с внешностью. Чтобы на работе добиться финансового успеха, нужно трудиться в команде. Стоит получше присмотреться к своему окружению. Вполне вероятно, что кто-то из так называемых друзей может находиться рядом с вами только из-за выгоды.

Свой творческий потенциал в июле текущего года раскроют Раки. В этом месяце стоит пересмотреть свое отношение к некоторым людям из своего окружения. Семейным Ракам необходимо больше внимания уделять своим вторым половинкам, иначе могут возникнуть претензии и скандалы на данной почве.

Астрологический прогноз для Весов и Скорпионов на июль 2022 года

В начале июля Львы ощутят небольшой отток энергии. Представители данного знака могут переоценивать свои возможности и недооценить силы. Важно прислушаться к советам в сферах финансов от умных людей. Семейные Львы будут мучиться от недостатка внимания со стороны второй половинки. В итоге терпение лопнет, Львы начнут мстить тем же оружием. Чтобы не допустить скандала в семье, лучше начать искать компромиссы уже сейчас.





Для Дев июль станет периодом подъема энергии. На работе и в финансах жизнь будет вполне стабильной. Могут возникнуть небольшие недопонимания с коллегами из-за информация, которая была растолкована неверно. Дома придется больше заниматься с детьми. А вот одиноким Девам наконец выпадет шанс завязать крепкие отношения.

Весам стоит лучше прислушиваться к своей интуиции, которая поспособствует принятию важных решений. Не стоит в этом месяце открывать новый бизнес или вкладывать большие деньги в крупные проекты. Одинокие представители данного знака могут наконец встретить свою вторую половинку.

У Скорпионов ожидается дополнительная ответственность и нагрузка на работе. Однако успешное решение проблем принесет не только хорошее вознаграждение, но и заложит основу для уверенного финансового будущего. Семейным представителям данного знака придется решать проблемы своих родственников. А одиноких ожидают приятные летние романы.

Что произойдет в жизни Водолеев и Рыб июле 2022 года

Для Стрельцов июля является месяцем везения. В работе их ожидает повышение, а в бизнесе, особенно, если он связан с торговлей, — новые контакты. Однако может появиться соблазн нерациональных трат, но нужно притормозить и не сорить деньгами на все стороны. Семейная жизнь будет радовать романтикой и гармонией. Одинокие Стрельцы могут вступить в отношения с долгосрочной перспективой.





Козерогам стоит быть максимально внимательными в профессиональной сфере. Все, что связано с цифрами, контрактами и договорами, нужно проверять по несколько раз. Существуют огромные риски допустить ошибку из-за невнимательности, а исправлять последствия придется долго. Одиноким Козерогам выпадет шанс получить вторую половинку, о которой они давно мечтали.

Водолеям в начале месяца придется активно заниматься семейными делами и решать проблемы своих родственников. Поэтому уже в середине июля они ощутят упадок сил. Лучше экономить энергию, расходовать ее более рационально. Во второй половине месяца могут напомнить о себе проблемы из прошлого. Не стоит рубить с плеча или делать вид, что ничего не происходит. Придется принять какое-то решение.

Для Рыб июль будет достаточно неоднозначным месяцем. Первая половина отлично подойдет для активного отдыха, а вот во второй ожидаются трансформации. Вполне возможно, что придется поменять место работы, а кому-то отрегулировать баланс в отношениях. Одинокие Рыбы могут повстречать вторую половинку. Однако отношения должны пройти проверку на прочность перед тем, как стать перспективными.