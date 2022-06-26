Как использовать силу новолуния 29 июня 2022 года для изменения судьбы, ритуалы на любовь и богатство

Новолуние 29 июня можно будет рационально использовать для того, чтобы изменить свою судьбу. В этот раз новолуние будет проходить в знаке Рака, поэтому этот день будет достаточно неоднозначным. Чтобы нормально его прожить, нужно придерживаться запретов и организовать несколько проверенных ритуалов.

Что не стоит делать в новолуние 29 июня

Очередное новолуние ожидается 29 июня. Проходить оно будет под знаком Рака и станет достаточно трудным временем для многих людей. Чтобы не натворить никаких ошибок в такое время, нужно знать, чего нельзя делать:

косметические процедуры. Сюда относятся маникюр, педикюр и посещения других мастеров;

рисковать. Перед любым делом стоит обязательно хорошенько подумать, просчитать и уточнить;

излучать негатив. Не стоит никому желать и говорить ничего плохого. Все желания, даже неосторожные, могут стать реальностью, из-за чего человек сам пострадает;





расстраиваться и унывать. Не нужно мыслить о плохом, грустить об умерших друзьях и родственниках и замыкаться в себе, иначе такое унылое состояние продлится очень долго;

хвастаться. Не стоит никому говорить о своих достижениях и прорывах, иначе ситуация может резко измениться в негативную сторону;

принимать важные решения. Очень большой риск сделать ужасные ошибки при принятии решений, которые могут влиять на судьбу человека и его дальнейшую жизнь.

День новолуния лучше всего прожить в одиночестве или со своими близкими. Кроме того, лучше воздержаться от тяжелых физических нагрузок, от трудной работы. Говорят также, что лучше меньше контактировать с чужими людьми, чтобы свести к минимуму риски обмана.

Новолуние 29 июня 2022 года: ритуал на привлечение финансов





Для проведения подобного ритуала следует взять новый карандаш, прозрачную чашку, черный чай, мед и листок зеленой бумаги. Нужно сделать чай с медом и установить стакан на бумагу. Далее его следует размешивать карандашом, движения должны быть обязательно по часовой стрелке.

При размешивании чая нужно представлять, как на работе добавят зарплату, как деньги поступают на счет, в общем, все ситуации, при которых деньги попадают в ваши руки. После этого из-под кружки нужно забрать бумагу и написать карандашом на ней такую фразу: “Чай, деньги будут”.

После этого чай выливать нельзя, его обязательно нужно выпить, а бумажку убрать в кошелек. Считается, что она станет талисманом на привлечение денег, который будет эффективен на протяжении года, притягивая деньги с самых различных источников.

Как привлечь любовь на новолуние в июне 2022 года

Для начала перед проведением ритуала нужно приобрести красную розу. Разрешается также взять любую розу из тех, что есть на участке или в саду. Нужно подождать, пока наступит полночь, зажечь белую свечку и начать срывать лепестки. Их нужно класть в миску из дерева или стекла. При этом произносятся следующие слова:

“Цвела роза красная в моем саду, силой напитывалась, солнцем кормилась. Как все в мире проходит, пусть пройдет и красота розы, ко мне перейдет, со мной останется. Пускай роза свое отживет, красоту мне подарит. Красоту свою назад не вернет, а мне оставит”.





После проведения ритуала лепестки розы не стоит сразу выбрасывать в мусор. Их можно добавить в ванну, чтобы сила магического вмешательства была больше.

День 29 июня должен в целом пройти стабильно, с умеренными заботами. Старые дела, которые нужно было давно сделать, как раз можно и закончить во время новолуния. Этот день считается благоприятным для тех, кто собирался начать новый этап в жизни.

Неплохо будет провести уборку в доме, выбросить ненужные вещи. Нужно разобраться в себе, пересмотреть свое поведение и поступки. Обязательно нужно уделить внимание семье и близким людям.