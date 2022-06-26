Как сделать огурцы острыми, хрустящими и вкусными: рецепт с добавлением кетчупа чили

Многим нравятся острые маринованные огурцы. Многие хозяйки соблюдают необходимые пропорции и придерживаются всех рекомендаций по приготовлению этого блюда, из-за чего оно получается очень вкусным. Далее мы расскажем, как приготовить острые хрустящие огурцы с добавлением кетчупа чили.

Приготовление острых хрустящих огурцов





Что понадобится:

1 килограмм огурцов;

150 грамм кетчупа чили;

чеснок – по вкусу;

1 лавровый лист;

перец – по вкусу;

2 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка уксуса;

1 литр воды.

Как правильно приготовить:

Огурцы необходимо промыть в проточной воде. Потом набрать в какую-либо емкость холодную воду и положить их в нее на 2-3 часа.

Банки перед консервацией необходимо простерилизовать. В средние или маленькие емкости набрать воды и поставить в микроволновку на самую большую мощность. Можно сделать и по-другому: в чистую и сухую банку необходимо залить кипяток, подождать 5 минут и вылить. Крышки нужно прокипятить в кастрюле около 5 минут.

Далее нужно почистить чеснок, при желании зубчик можно порезать на несколько пластин.

В каждую банку необходимо положить один зубчик чеснока, 1 лавровый лист и 2-3 горошины перца. Также можно добавить листья смородины, хрена или вишни.

Потом нужно плотно выложить огурцы в банки. Закипятить воду в кастрюле, залить в каждую емкость и оставить на 15 минут.

Затем эту воду нужно слить в кастрюлю, закипятить, добавив к ней соль, сахар, кетчуп чили и 7-9 процентный уксус. Подождать, пока закипит, и снять маринад с огня. Потом нужно залить полученной смесью огурцы и закатать банки крышками.

Затем их необходимо поставить вверх дном и накрыть теплым полотенцем или пледом. Через сутки их нужно перевернуть и убрать в прохладное место. Употреблять такие огурцы в пищу можно уже через месяц.