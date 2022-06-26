Какое наследство оставил Пьер Нарцисс
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Какое наследство оставил Пьер Нарцисс

Какое наследство оставил Пьер Нарцисс

21 июня в одной из московских больниц умер исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Сердце 45-летнего артиста не выдержало операции на почке. Поклонники и родные были шокированы данным известием.

Что же после себя оставил чернокожий красавец родом из Камеруна? Самое первое, это дочку Каролину-Кристель Калачеву (фамилия матери). Пьер был женат один раз на женщине по имени Валерия. Тогда она была начинающей певицей.

В 2006 году у пары родилась дочка, а еще через пару лет начали ходить слухи об агрессии и рукоприкладстве со стороны артиста, о его многочисленных изменах. А радиоведущая Марианна Суворова и вовсе обвинила Пьера в жестоком изнасиловании. Правда, к уголовной ответственности артист так и не был привлечен.

Брак пары распался в 2017 году, но Нарцисса не покидала надежда, что он вновь сойдется с экс-супругой. Во всех интервью он называл ее женой, хорошо общался с дочерью, полностью ее обеспечивал.



Получается, что экс-супруга Валерия на имущество артиста претендовать не имеет права. Все, что заработал певец, достанется его единственной прямой наследнице – дочери Каролине Кристель. Завещания артист не оставил, поэтому больше наследников не предвидится.

На что же успел заработать «шоколадный заяц»? Из недвижимости – это квартира в Люберцах (стоимостью 7 млн. рублей) и вилла в США. Все авторские права на его композиции также достанутся 16-летней дочке.

К слову, о покупке виллы ходили слухи, что сделано это для пиара. Но Пьер рассказывал в свое время, что снимал клип на частной вилле в Санта-Монике, а его жена и дочь просто влюбились в дом. Когда клип досняли, Нарцисс после небольших раздумий купил данную недвижимость.


Напомним, что Пьер Нарцисс будет похоронен в родном Камеруне, в семейном склепе. Обычный перелет в эту страну стоит 200 тысяч рублей, а всего требуется 700 тысяч рублей. Все счета Пьера пока заморожены, наследство семья получит только через полгода, поэтому экс-супруга объявила сбор денег на перелет и похороны. Валерия отметила, что без финансовой поддержки поклонников и друзей им не справиться.

Прощание с Пьером состоится и в Москве, 25 июня. Фанаты и друзья смогут попрощаться с артистом в траурном зале, расположенном по улице Маршала Тимошенко.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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